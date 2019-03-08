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Isparta Belediyesi’nden yapay zeka kontrollü akıllı kavşaklar

Isparta Belediyesi’nin şehirdeki ana kavşaklarda yapay zeka kontrolü ile akıllı sinyalizasyon sistemi devreye giriyor.

08 Mart 2019 Cuma 14:39
Isparta Belediyesi’nden yapay zeka kontrollü akıllı kavşaklar

Isparta Belediyesi’nin şehirdeki ana kavşaklarda yapay zeka kontrolü ile akıllı sinyalizasyon sistemi devreye giriyor. Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın çalışmaların 10 güne kadar tamamlanacağını ve hizmete gireceğini söyledi.


Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, üzerinde bir yılı aşkın bir süredir çalıştıkları ve projesinin hazırlanarak ihalesi yapılan yapay zeka kontrollü akıllı kavşak sisteminin 10 güne kadar devreye gireceğini belirtti. İstasyon Caddesi Stat Kavşağı’nda devam eden çalışmaları yerinde inceleyen ve yetkililerden bilgiler alan Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın yaptığı değerlendirmede şu görüşlerde bulundu;


“Isparta Belediyesi olarak üzerinde bir yılı aşkın bir süredir çalıştığımız ve projesini hazırladığımız şehrimizdeki 13 kavşağa yapay zekalı, akıllı kavşak sistemi kurma çalışmalarına başladık. Çalışmalarımız 10 gün içerisinde tamamlanıyor. Projemizin ihalesi yapıldı ve kesinleşmesinin ardından 13 kavşakta çalışmalarımız devam ediyor. Trafik sinyalizasyonu hem yeşil dalga sistemine hem de yapay zekayla çözüyoruz, trafikte hız kazanılıyor. Bekleme olayını hemen hemen sıfıra düşürüyoruz. Bu da trafiği oldukça rahatlatacak. Isparta’mıza trafik sorununu, problem şeklinde kabartanlar var. Özellikle akşam saatlerinde olan trafiği de rahatlatacak. Bunu büyük bir trafik sorunu var şekliyle göstermek istiyorlar. Başka şehirlerdeki olayları görmüyorlar herhalde. Bu sistemimiz bu konuyu yüzde 90’ın üzerinde çözmüş olacak. Bu kısa zamanda neticeye kavuşuyor. Isparta’mıza bu çalışmaların hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunuyorum."

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 14:39
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