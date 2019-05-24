Isparta Belediyesi’nden vergi mesaisi Isparta Belediyesi,Çevre Temizlik, Evsel Katı Atık, Emlak Vergisinin birinci taksitlerinin son ödeme günü 31 Mayıs olması dolayısıyla hafta sonu mesai yapacak.

Isparta Belediyesi,Çevre Temizlik, Evsel Katı Atık, Emlak Vergisinin birinci taksitlerinin son ödeme günü 31 Mayıs olması dolayısıyla hafta sonu mesai yapacak.

Buna göre 25 Mayıs 2019 Cumartesi günü Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Bölümü Tahsilat Vezneleri saat 09.30 ile 15.30 arasında vatandaşlara hizmet verecek. Ana merkez veznelerinin yanı sıra aynı hizmet, köy ve Kazalar Garajı ile Şehirlerarası Otobüs Terminalindeki tahsilat veznelerinden de alınabilecek.

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