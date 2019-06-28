0553 313 94 23

Isparta Belediyesi’nden Elektrikli Banliyo Hattı ve Millet Bahçesi Proje çalışmaları

Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, kent içi ulaşım projelerinden birisi olan ‘Elektrikli Banliyo Hattı’ için Devlet Demir Yolları (DDY) Genel Müdürü Uygun ile Ankara’da bir araya geldi.

28 Haziran 2019 Cuma 14:19
Isparta Belediyesi’nden Elektrikli Banliyo Hattı ve Millet Bahçesi Proje çalışmaları

Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, kent içi ulaşım projelerinden birisi olan ‘Elektrikli Banliyo Hattı’ için Devlet Demir Yolları (DDY) Genel Müdürü Uygun ile Ankara’da bir araya geldi. DDY proje heyeti Isparta’ya gelerek incelemelerde bulunacak, proje son şeklini alacak. Mevcut tren garı da Millet Bahçesi’ne dönüştürülecek.


Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in, 31 Mart seçimleri öncesinde vaat ettiği en büyük ulaşım projeleri arasında yer alan mevcut tren hattının kent içi ulaşımında kullanılması amacıyla ortaya koyduğu ‘Elektrikli Banliyo Hattı’ çalışmasında önemli bir adım atıldı.


Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ana durağın mevcut tren garında bulunacağı, Şehir Hastanesi, Gül Küçük Sanayi Sitesi, SDÜ, KYK hattı ile yine tren garından başlayarak Süleyman Demirel OSB’ye kadar uzanan iki ayrı Elektrikli Banliyo Hattı’nın hayata geçmesi için Ankara’da önemli temaslarda bulundu. Başdeğirmen, Devlet Demiryolları Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ile projeye ilişkin görüşmesinin ardından önümüzdeki hafta DDY proje heyetinin Isparta’ya gelerek önerilen hat üzerinde incelemelerde bulunacağını açıkladı.


Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, heyetin incelemelerinin ardından yine DDY Genel Müdürü Ali İhsan Uygun’un da Isparta’ya gelerek projenin hayata geçirilmesi konusunda yerinde incelemede bulunacağını ve projenin son şeklini alacağını kaydetti.


Bu projeyle birlikte aynı anda mevcut tren garında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 81 ilde Millet Bahçeleri oluşturulması çağrısı da Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından hayata geçirilmiş olacak. Mevcut tren garında içerisinde vatandaşların kaliteli vakit geçirebilecekleri konser ve etkinliklerin düzenleneceği açık alanlar, restoran ve kafeteryalar ile birlikte sanat ve kültür atölyeleri, çocuk parkı, yürüyüş yolları, gül parkı, kadınlar için etkinlik yapabilecekleri özel alanlar oluşturulacak.


Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta için ortaya koydukları vizyon projelerden birisi olan ve şehir içi ulaşımda özellikle trafiği rahatlatma konusunda önemli gördükleri ‘Elektrikli Banliyo Hattı’ projesi ile birlikte mevcut tren garının Millet Bahçesine dönüştürülmesi noktasında önemli bir adım attıklarını söyledi. Başkan Başdeğirmen, “Kent içi ulaşımda seçimler öncesinde söz verdiğimiz mevcut tren hattının banliyö trenleriyle değerlendirilerek alternatif olarak SDÜ ve OSB’ye kadar uzanan iki ayrı hatta ulaşımın sağlanması konusunda DDY Genel Müdürümüz Ali İhsan Uygun ile görüştük. Bu kapsamda genel müdürümüz projenin yerinde değerlendirilmesi amacıyla bir heyeti önümüzdeki hafta ilimize gönderiyor. Heyetin incelemelerinin ardından da ilimizde genel müdürümüzü ağırlayacağız. Yapılacak inceleme çalışmalarının ardından projeye son şeklini verip, en kısa zamanda hayata geçirmeyi hedefliyoruz” dedi.


Isparta’da Millet Bahçesinin de mevcut tren garının bulunduğu, daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığınca turizm sahası ilan edilen 65 bin metrekarelik alanda oluşturulacağını açıklayan Başkan Başdeğirmen, “Cumhurbaşkanımızın illerde oluşturulmasını istediği Millet Bahçesini Isparta’da şehrimizin en güzide noktalarından birinde hayata geçiriyoruz. Millet Bahçesi dahilinde mevcut tren garımızda bulunan binaların restorasyonunu gerçekleştirerek, bölgede restoran ve kafeteryalar ile birlikte sanat ve kültür atölyeleri, çocuk parkı, yürüyüş yolları, gül parkı, kadınlar için etkinlik alanları oluşturmayı hedefliyoruz” görüşlerinde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 14:19
  1. kültür
  2. sanat
  3. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kartal Belediyesi’nin yaz sanat kursları için kayıtlar başladı
    1. Kartal Belediyesi’nin yaz sanat..
    2. Trabzonspor, LASK Linz forması giyen..
    3. Şehidimizin vasiyeti yerine getirildi
    4. ANALİZ - Afrika'ya dış müdahalenin..
    5. Hentbolun başarılı antrenörleri..
    6. FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına"..
    7. Mide bulandıran hareket! Metin uca..
    8. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu..
    9. Tekirdağ'da Şarköy cemevi açıldı
    10. Sıfır Atık Projesi’nde Diyarbakır’daki..
    11. Başkan Öztürk, Yahyalı Spor Okulu’nu..
    12. Manavgat’ta binler ’Duman’la buluştu
    13. Yeni Malatyasporlu futbolcular..
    14. Galatasaray ortaokula nakil nasıl..
    15. Yaralı halde bulunan 138 yaban..
    16. Mimarsinan OSB ile Türk Telekom..
    17. Süs tavuğundan inşaat malzemesine..
    18. Havacılardan sıra dışı mezuniyet töreni
    19. Salihli’deki Galatasaraylılardan çift..
    20. Hükümlüler Selimiye Camisi'nin..
    21. Klasik araçlar Büyükçekmece’de
    22. Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik..
    23. Çarptığı aracın sürücüsünü öldüren..
    24. Yeteri Kadar Su İçmediğinizi Gösteren..
    25. Çin ve Rusya anlaştı! Doların belini kır
    26. Mardinli çocukları sevindirdi
    27. Anadolu Farm örgüt üyeleri vatandaşı..
    28. Kuzey Carolina'da uçak evin üstüne..
    29. Stratejik Planlama Bilgilendirme..
    30. Aras Kargo’dan sokak hayvanları için..
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!