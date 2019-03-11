Isparta Belediyesi’nden dar gelirlilere toplu konut müjdesi

Isparta Belediyesi bünyesinde yapılacak olan dar gelirli ve emeklilere yönelik ucuz konut projesinin ön başvuruları başladı. 7 kriterin belirlendiği başvurulardan memnun olan vatandaşlar, ‘Yaparsa Yusuf Ziya Günaydın yapar. Başkanımız bulunmaz bir kaptan’ derken, Günaydın’da, “İnsanlarımızın hiçbiri aldanmasın istiyoruz, aldatılmasın istiyoruz. Onun için bu konuyu ele aldık. Daha önce bu konuyla ilgili ‘yapacağız’ dediler, maalesef yapmadılar. ‘biz yapalım’ dedik, ‘hayır biz yapacağız’ dediler, yapmadılar. Isparta’mızı o laflara biz kurban yapmayacağız” dedi.

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’ın öncülüğünde Belediye Meclisinin aldığı 700 dönümlük bölgenin toplu konut alanı olarak ilan edilmesinin ardından, müracaatlar alınmaya başlandı.

3 tip konut yapılacak

Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, müracaat ofisinde devam eden ön kayıtları inceledi. Dar gelirli ve emeklilere yönelik ucuz konut projesi ile ilgili olarak 7 kriter belirlendi. Bu kriterlere uyan vatandaşlar üç farklı konut tipinden birisini seçebilecek, 2+1 ve 3+1 olarak 60-80, 80-100 ve 100-120 metrekarelik konutlara müracaat edecekler.

“İnsanlarımızın hiçbiri aldanmasın istiyoruz”

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, ev sahibi olmayan, dar gelirli vatandaşlar için konut hamlesi başlattıklarını dile getirdi. Günaydın, şunları söyledi; “Konut kayıtlarını almaya başladık, yarım günde 2 binin üzerinde bir başvuru oldu. Müracaat sayısını görmek istiyoruz, çünkü bu konuda hakiki bir davranış yapmak istiyoruz. İnsanlarımızın hiçbiri aldanmasın istiyoruz, aldatılmasın istiyoruz. Onun için bu konuyu ele aldık. Daha önce bu konuyla ilgili ‘yapacağız’ dediler, maalesef yapmadılar. ‘biz yapalım’ dedik, ‘hayır biz yapacağız’ dediler, yapmadılar. Isparta’mızı o laflara biz kurban yapmayacağız. Çok yüksek bir müracaat sayısına ulaşacağımızı düşünüyorum. Halkımız telaşa kapılmasın, Isparta’mızın gerçek ihtiyaç kaydını çıkarmak istiyoruz. Arazimizin yeri de tespit edildi, onun çalışmalarına da başladık. Evi olmayan vatandaşlarımızın kaydını alıyoruz. Emekli olmuş, emekliler kandırılmış, ev sahibi olamamış. Vatandaşlarımız ev sahibi olamamış. Bu konuya baş koydum, gövdemi koydum. Allah’ın izniyle bu konunun altından çıkacağımı umut ediyorum. Çalışacağım, para kazanmadan halkımızın ihtiyacını görmek istiyorum. Halkımızın kazanmasını istiyoruz. Bu samimiyetime Isparta halkı inansın. ‘Ben 300-500-800 liraya aylık taksitle yaparım’ demenin anlamı yok. Hiç para kazanmadan yapacağımı söylerim, işin doğrusu bu. Bu güzel insanlarımızı ev sahibi yapmak istiyorum. Bu halkımızın tamamını sevindirmek istiyorum. Onlarla beraber bende gülmek istiyorum, bunu bilsinler gerisini bize bıraksınlar. Şimdiden hayırlı olsun temennisinde bulunuyorum”.