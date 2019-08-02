Isparta Belediyesi’nden “Ben Başkan Olsam” sloganlı Stratejik Plan Dış Paydaş Toplantısı

Isparta Belediyesi şehri 2024 yılına en iyi şekilde ulaştıracak tarihinin en kapsamlı stratejik planını şehrin tüm kesimleriyle beraber ortak akılla hazırlamak için başlattığı çalışmalara dış paydaşlarla devam etti.

Öğretmenevi Toplantı Salonu’nda Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in de bulunduğu STK’lar, muhtarlar ve kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen 2020-2024 Dönemi Stratejik Plan Dış Paydaş Toplantısında hedefler masaya yatırıldı.

“Hep Beraber Isparta’yız, Fikrini Söyle Şehrine Yön Ver”, “Ben Başkan Olsam” sloganlarıyla seçim zamanı yola çıkan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ortak akılla Isparta’yı yönetmek için çıktığı bu yolda önemli mesafeler kat edildi.

“Geleceğin Şehri Isparta” vizyonuyla yola çıktıklarını söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, tarihinde ilk kez Isparta’nın geleceğine yönelik en geniş kapsamlı istişare toplantısını gerçekleştirdiklerini belirtti.Önümüzdeki 5 yıl ve bu süre içerisindeki stratejinin, yol haritasını dış paydaşlarla birlikte belirleme hedefinde olduklarını kaydeden Başdeğirmen, “Önümüzdeki 5 yıl şehir içerisinde neler yapacağız sadece belediye yönetimi olarak karar vermek istemedik. Sivil toplum kuruluşları, muhtarlarımız, esnaf odalarımız, ticaret ve sanayi odamız, derneklerimiz, odalarımız, kent konseyimizi kısacası hepimizi ilgilendiren bir konu olduğu için sizlerle paylaşmak istedik” dedi.

"Hep beraber yöneteceğiz"

Katılımcıların görüşleri ile ‘Isparta’nın nerede olması lazım’, ‘hangi hizmetlerin ne şekilde yapılması gerek’ konularının ele alınacağını kaydeden Başkan Başdeğirmen, “Bu anlamda yapmak istediğimiz çalışmaları beraber, istişare içerisinde yapılabilecekleri konuşarak, memleketimize istediğimiz hizmetleri yapabiliriz” görüşlerinde bulundu.

31 Mart seçimleri öncesinde şehrin tüm kesimlerini ziyaretleri esnasında yapmak istedikleri çalışmalardan bahsettiklerini anlatan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Isparta’yı hep beraber yönetelim’ dedik. ‘Fikrini söyle şehrine yön ver’, ‘Siz başkan olsaydınız’ ‘şehrimizin büyümesi için aklınıza gelenler nelerdir’ diyerek birçok sorular sorduk. Bunlara yönelik bugüne kadar çok güzel fikirler geldi. Bunları önümüzdeki günlerde paylaşacağız” ifadelerinde bulundu.

Şehircilikte neler yapılabilir, şehri daha da güzelleştirmek ve yaşanabilirliği arttırmak için fikirlere ihtiyaç olduğunu kaydeden Başdeğirmen, “Belediye asfaltı, kaldırımı yapıyor, çöpleri alıyor, suyun gelmesini sağlıyor, üzerine düşen vazifeleri yapıyor ama bunun dışında üretilecek projeler bizlere ait. O zaman hep beraber el birliği ile işin içine girmemiz lazım. 3,5 aylık bir yönetimiz, bu süre içerisinde öncelikli yapılması gereken çalışmaları yaparak bugünlere geldik” dedi.

"Isparta hepimizin"

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Sizlerin fikriyle önümüzdeki 5 yıl içerisinde belediye ne yapsın. Bu bilgileri sizlerden aldıktan sonra bütçemizi oluşturacağız. Ezbere yaptığımız zaman, ‘ben yaptım oldu’ dediğimiz zaman maalesef sonuca tam manasıyla ulaşamıyoruz ve yapbozlara giriyoruz” ifadelerinde bulundu.

Belediye olarak göremedikleri, farkına varamadıkları eksikleri, alınacak fikirlerle tamamlamak istediklerini kaydeden Başkan Başdeğirmen, “Bizlere yardımcı olun, destek verin. Isparta sadece Isparta Belediye Başkanının, belediyenin içerisindeki personelin değil. Isparta hepimizin. Amacımız sizlerle köprüyü kurarak en iyi hizmeti vermek. Şehrimizin gelişmesi için hep beraber el birliği, güç birliği fikir birliği içerisinde hareket etmemiz lazım. Isparta sadece belediyenin, mahalle sadece muhtarın değil hepimizin. Bu bilinç ve düşünceyle bu şehirde yaşamamız lazım. Bu işe hepimizin parmağımızı, elimizi, kolumuzu değil, vücudumuzu koymamız gerekiyor” derken katılımcılara teşekkür etti.

Konuşmaların yanı sıra toplantıda anket çalışmaları da gerçekleştirilirken, karşılıklı görüş alışverişlerinde bulunuldu.

Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen 2020-2024 Dönemi Stratejik Plan Dış Paydaş Toplantısına S.S 6.Bölge Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı ve Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Ahmet Tural, Isparta Kent Konseyi Başkanı Ahmet Bayram, Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası temsilcileri, esnaf temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum örgütü ve dernek temsilcileri, oda başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.