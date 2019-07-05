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Isparta AFAD’dan FETÖ’nün kapatılan metruk şirket binasında deprem ve yangın tatbikatı

Isparta’da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından düzenlenen deprem ve yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

05 Temmuz 2019 Cuma 15:35
Isparta AFAD’dan FETÖ’nün kapatılan metruk şirket binasında deprem ve yangın tatbikatı

Isparta’da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından düzenlenen deprem ve yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı. 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimi sonrasında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Altınbaşak şirketinin metruk binalarında yapılan tatbikatta gerçek ateş ve enkazlar kullanıldı.


Isparta’da AFAD tarafından kentteki İl Afet Müdahale Planı kapsamında ’Saha Uzantılı Bölgesel Masabaşı Tatbikatı’ gerçekleştirildi. Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda Antalya ve Burdur AFAD Müdürlüğü personellerinin katılımı ile gerçekleştirilen tatbikat başarı ile tamamlandı. Tatbikat havadan drone kameralarıyla da saniye saniye kaydedildi. Tatbikat senaryosu gereği Isparta merkeze bağlı Çobanisa köyünde yerin 7 kilometre derinliğinde 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde oluşması beklenen bina yıkılması, yangın, sağlık, trafik kazası, güvenlik tedbiri alınması, elektrik kesintisi gibi olaylara 26 hizmet grubunun temsilci personelleri ile masa başında Acil Yardım ve Destek Sistemi (AYDES) üzerinden, sahada ise arama kurtarma, sağlık, güvenlik, yangın hizmet grupları ekiplerinin fiili çalışmasıyla müdahale edildi. Müdahaleye Antalya ve Burdur illerinden gelen destek ekipler de katıldı.


Tatbikat sahasına intikal eden Isparta, Antalya ve Burdur illerinin arama ve kurtarma ekipleri bina enkazında yaralı vatandaşları arama ve kurtarma çalışmalarına başlarken, Isparta İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de çıkan yangını söndürerek mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Hasarlı binaya sedyede ip istasyonu kurularak tahliye çalışmasının yapıldığı tatbikatta, yaralılar Isparta ve Antalya Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerine (UMKE) teslim edildi. Tatbikatın saha uzantısından alınan canlı görüntüler de masa başındaki Isparta, Burdur ve Antalya illerine naklen yayınla eş zamanlı olarak verildi.


Afetzede rolü yapan görevlilerin rollerine kendilerine kaptırarak film sahnesini aratmayan bir performans sergilediği tatbikat başarı ile tamamlandı.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 15:35
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