Isparta Adliyesi’nde Başsavcı Çokdinç ve Hakim eşine hüzünlü veda

Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) tarafından son yayımlanan kararname ile Isparta Cumhuriyet Başsavcısı iken Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı’na atanan Mustafa Kemal Çokdinç ile Isparta Aile Mahkemesi Hakimi iken Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı’na atanan eşi Gülnihşah Çokdinç için uğurlama töreni düzenlendi.

Isparta Adliyesi’nde bugün sabah saatlerinde düzenlenen törende tüm personel yer aldı. Hakim ve Savcı arkadaşları ile personeli tarafından yeni görev yeri olan Gaziantep’e hüzünle uğurlanan Başsavcı Çokdinç ve Hakim eşi, herkesle tek tek vedalaştıktan sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.