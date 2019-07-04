0553 313 94 23

Isparta Adliyesi’nde Başsavcı Çokdinç ve Hakim eşine hüzünlü veda

Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) tarafından son yayımlanan kararname ile Isparta Cumhuriyet Başsavcısı iken Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı’na atanan Mustafa Kemal Çokdinç ile Isparta Aile Mahkemesi Hakimi iken Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı’na atanan eşi Gülnihşah Çokdinç için uğurlama töreni düzenlendi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 12:28
Isparta Adliyesi’nde Başsavcı Çokdinç ve Hakim eşine hüzünlü veda

Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) tarafından son yayımlanan kararname ile Isparta Cumhuriyet Başsavcısı iken Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı’na atanan Mustafa Kemal Çokdinç ile Isparta Aile Mahkemesi Hakimi iken Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı’na atanan eşi Gülnihşah Çokdinç için uğurlama töreni düzenlendi.


Isparta Adliyesi’nde bugün sabah saatlerinde düzenlenen törende tüm personel yer aldı. Hakim ve Savcı arkadaşları ile personeli tarafından yeni görev yeri olan Gaziantep’e hüzünle uğurlanan Başsavcı Çokdinç ve Hakim eşi, herkesle tek tek vedalaştıktan sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 12:28
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk Kızılaydan Musullu göçmenlere giysi yardımı
    1. Türk Kızılaydan Musullu göçmenlere..
    2. Cidde’ye Özgürlük Heykeli
    3. Kaş arası kırışıklarına elveda deyin
    4. Altıeylül’den çocuklara ücretsiz yaz..
    5. Çizgiden tuvale yolculuk “dokunuşlar”..
    6. 2023 hedeflerine doğru Türkiye!
    7. Kars’ta trafik denetimleri sürüyor
    8. Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En..
    9. Kaza sonrası ortalık savaş alanına..
    10. Kök hücre nakli yapılan genç hayata..
    11. (Özel)Umre için biriktirdiği altınları..
    12. Atletizmde 1. Lig'e yükselme mücadelesi
    13. Trabzonspor sağlık kontrolünden geçti
    14. Polisten kaçarken takla attılar, o..
    15. Amasya’da uyuşturucu operasyonu: 2..
    16. Beslenmeniz kronik ağrılarınızla..
    17. Zafer sarhoşluğu
    18. Dış ticaretin 3’te 2’si denizden
    19. Fenerbahçe yeni sol bekini..
    20. İzinsiz böcek ve kelebek yakalayan iki..
    21. Sivas’ta bakanlık onaylı hacamat
    22. Zeynep Bastık kimdir nereli ve kaç..
    23. Tır, sıkıştırdığı otomobili metrelerce..
    24. Asfalt yüklü kamyon devrildi, sürücü..
    25. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    26. (Özel) "Alo anneni öldürdüm"..
    27. Durmuş: Türkiye’nin liyakata ihtiyacı..
    28. Bomba patladı! İmamoğlu ve Yavaş, Gül..
    29. Sinop’ta ayılar elektrik ve telefon..
    30. Kamyonetle çarpışan minibüs 3 araca..
    İBB’de 3 yeni atama!
    İBB’de 3 yeni atama!
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”