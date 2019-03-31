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Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi’nde gereksiz aranma oranı yüzde 3 oranında azaldı

Türkiye’de acil durumda aranacak kurum hatlarının tek çatı altında ilk kez pilot olarak toplandığı iller arasında yer alan Isparta’da, gereksiz çağrılar için ceza yerine eğitim çalışması yapıldığını kaydeden 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Ethem Kılıçarslan, bu yöntemle iyi bir başarı elde edildiğini açıkladı.

31 Mart 2019 Pazar 09:54
Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi’nde gereksiz aranma oranı yüzde 3 oranında azaldı

Türkiye’de acil durumda aranacak kurum hatlarının tek çatı altında ilk kez pilot olarak toplandığı iller arasında yer alan Isparta’da, gereksiz çağrılar için ceza yerine eğitim çalışması yapıldığını kaydeden 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Ethem Kılıçarslan, bu yöntemle iyi bir başarı elde edildiğini açıkladı. Kılıçarslan, “Türkiye genelinde yüzde 80’lere yaklaşan gereksiz çağrı oranı, ilimizde şu anda Mart ayı itibariyle yüzde 58’lere düşmüş durumdadır. 112 Günü’nde de Valimize hedef gösterdiğimiz gibi amacımız, gereksiz çağrıları yüzde 50’nin altına indirmektir. Bilindiği gibi gereksiz çağrılarda, bunun kabahatler kanununa göre cezası da var ama Valimizin talimatları doğrultusunda biz ceza uygulamasına girmiyoruz, girmedik ve bunu eğitimle çözeceğimize inanıyoruz. Bu işi birlikte çözeceğiz” dedi.


İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri’ne açıklamalarda bulunan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Ethem Kılıçarslan, Türkiye’de ilk kez pilot iller Isparta ve Antalya’da acil çağrıların 112 çatısı altında toplandığını dile getirerek, ilk etapta 3 olan kurum sayısının hali hazırda 6 olarak devam ettiğini kaydetti.


Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Ethem Kılıçarslan yaptığı açıklamada, “Isparta olarak biz ilk defa emniyet, jandarma, sağlık telefonlarını programa almıştık, daha sonra bakanlığımızın programında olan 3 kurumu daha bünyemize kattık. Şu anda, emniyet, jandarma, ambulans, itfaiye, orman yangını ve AFAD ekipleri, tek komuta merkezinde 7/24 esasına göre hizmet vermektedir. Projemiz doğrultusunda, hizmetlerimiz olumlu şekilde devam etmektedir” diye konuştu.


“Hedef, 2019 sonuna kadar bu oranı yüzde 50’nin altına indirmek”


112 Acil Çağrı Merkezi Kılıçarslan yaptığı açıklamada, “Türkiye genelinde yüzde 80’lere yaklaşan gereksiz çağrı oranı, ilimizde şu anda Mart ayı itibariyle yüzde 58’lere düşmüş durumdadır. 112 Günü’nde de Valimize hedef gösterdiğimiz gibi amacımız, gereksiz çağrıları yüzde 50’nin altına indirmektir. Bu konuyla ilgili okullarımızda faaliyet yapıyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğü ile organize bir işbirliği çalışması yapıyoruz. Öncelikle ilkokullar olmak üzere, okullarda çocuklarımıza ‘112 nedir?’ ve ‘Tüm aramalarda hangi numarayı ararız?’ konusuyla ilgili öğrenci ve velilerimizi bilgilendiriyoruz” şeklinde konuştu.


“Tüm kurumlarla birlikte olaylara intikalde Türkiye’nin en iyilerindeniz”


Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi’nin yaklaşık 450 bin nüfuslu şehre hizmet sunduğunu kaydeden Kılıçarslan, “Tüm il geneline hizmet veriyoruz. Tüm kurumlarla birlikte il başarımız, olaylara intikal ortalamasında Türkiye’nin hemen hemen en iyilerindeniz” dedi.


“Birlikte bu işi çözeceğimize inanıyoruz”


Gereksiz çağrılar konusunda eğitim çalışmaları gerçekleştirdiklerini ileten Kılıçarslan şöyle devam etti; “Bu konuyla ilgili biz, çocuklarımız ve gençlerimizden çok büyük destek görüyoruz. Onlara broşür dağıtıp, eğitim veriyoruz, okullarına gidiyoruz, ailelerine mesaj iletiyoruz. Geriye dönüşlerimiz gerçekten çok olumlu. Bilindiği gibi gereksiz çağrılarda, bunun kabahatler kanununa göre cezası da var ama Valimizin talimatları doğrultusunda biz ceza uygulamasına girmiyoruz, girmedik ve bunu eğitimle çözeceğimize inanıyoruz. Bu konuyla ilgili kurumlar arası işbirliğinde özellikle Milli Eğitim ile çok güzel bir diyalogumuz var. Onlarla birlikte bu işi çözeceğimize inanıyoruz”.


“112’yi gereksiz yere meşgul etmeyin”


Kılıçarslan son olarak vatandaşlardan bir talepte bulunarak, “Halkımızdan bir ricamız var; bizim özellikle 112 numaralarını gereksiz yere meşgul etmemelerini istiyoruz. Bu konuyla ilgili sürekli kendilerini bilgilendiriyoruz. 112, kime ne zaman lazım olacağı belli olmayan her türlü olaylara hitap ediyor. O yüzden bizi gereksiz yere meşgul etmemelerini rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 09:54
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