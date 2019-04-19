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İSPARK’tan Bekir Aslıtürk’ün sosyal medya paylaşımıyla ilgili açıklama

İSPARK, elindeki paralarla fotoğraf çektirerek sosyal medyada gündem olan çalışanı Bekir Aslıtürk’le ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

19 Nisan 2019 Cuma 21:36
İSPARK’tan Bekir Aslıtürk’ün sosyal medya paylaşımıyla ilgili açıklama

İSPARK, elindeki paralarla fotoğraf çektirerek sosyal medyada gündem olan çalışanı Bekir Aslıtürk’le ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.


İSPARK, elindeki paralarla fotoğraf çektirerek sosyal medyada paylaşım yapan ve gündeme oturan çalışanı Bekir Aslıtürk’le ilgili yazılı açıklama yaptı. Aslıtürk’le ilgili konu hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, ”Şirketimizde otopark personeli olarak görev yapan Bekir Aslıtürk sosyal medyada, çalıştığı otoparkın o güne ait gelirini görevli kişiye teslim etmeden önce, bir fotoğraf ile şirket yönetiminin bilgisi dışında paylaşmıştır. İlgili kişi hakkında bu paylaşımı ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. Personelin elinde bulunan paralar, mali fişler ile birlikte resmi evrak ve dokümanlarla belgelendirilmiş ve sisteme kayıtlı gelirlerdir. Yaşanılan olayla ilgili bağlı bulunduğu müdürlük tarafından disiplin soruşturması başlatılmıştır” denildi.

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 21:36
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