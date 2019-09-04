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İSPARK otoparkını değnekçiler bastı!

Bazı İSPARK otoparkları, mesai saatinin ardından değnekçiler tarafından işgal ediliyor. Başta Galata Köprüsü’ndeki İSPARK otoparkı olmak üzere bir takım otoparklarda varlık gösteren değnekçilerin, vatandaşları tehdit ettiği belirtiliyor.

04 Eylül 2019 Çarşamba 15:17
İSPARK otoparkını değnekçiler bastı!

İBB iştiraki olarak 2005 yılından bu yana kentin birçok noktasında bulunan İSPARK otoparkları günde 2 milyondan fazla araç sahibine hizmet veriyor. Bu otoparkların bazıları 24 saat, bazıları da 12 saat hizmet veriyor. 12 saat hizmet veren otoparklar birçoğunda mesai bitiminin ardından  'Değnekçi' olarak bilinen kişiler tarafından işgal ediliyor.

Vatandaşları tehdit ediyorlar

Değnekçiler, 12 saatin ardından ücretsiz olması gereken otoparklarda sürücülerden en az 10 lira talep ediyor. Karşılığında hiçbir fiş veya fatura vermeyen değnekçilerin işgal ettiği yerlerden biri de Fatih'te, Eski Galata Köprüsü'nde bulunan İSPARK otoparkı.

Saat 08.00'den itibaren yetkili personel tarafından hizmet verilen otoparkta akşam 19.00'dan görevli kalmıyor. Havanın kararmasının ardından değnekçiler burayı işgal ediyor. Bu kişiler sürücülerden en az 10 lira talep ediyor. Araç modeli ve kişiye göre de fiyatlarda oynama yapan değnekçiler en az 4 kişilik gruplar halinde gece geç saatlere kadar bekliyor. 50 araç kapasiteli otopark sabah saat 08.00'de yetkili personelin gelmesiyle yine resmi tarifeye dönüyor. Değnekçilere para vermek zorunda kalan vatandaşlar, ücret ödemedikleri zaman tehdit edildiklerini söyledi.

İSPARK: Emniyete bildirin

İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret ve Anonim Şirketi'nin (İSPARK) internet sitesinde yer alan ifadede, çalışma saatleri dışında tespit edilen niteliksiz işletmecilerinin emniyet birimlerine bildirilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca sitede mesai saatleri arasında İSPARK'a park edilmesi karşılığında, sürücüye fiş veya fatura verilmemesi durumunda da İstanbul Büyükşehir Belediyesi 153 Beyaz Masa'ya vatandaşlara ihbarda bulunulması istendi.

Kaynak: DHA

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 15:17
  1. İstanbul
  2. değnekçi
  3. İSPARK

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