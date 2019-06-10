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İspanyollara Türk kültürü tanıtılacak

İspanya’nın Pedreguer Belediye Başkanı Sergi Ferrus, beraberinde İspanya, Portekiz ve İtalya’dan gelen öğrenciler ve proje sorumluları ile birlikte ‘Basketbol Aracılığı İle Fırsat Eşitliği’ projesi kapsamında Battalgazi Belediyesi’ni ziyaret etti.

10 Haziran 2019 Pazartesi 17:40
İspanyollara Türk kültürü tanıtılacak

İspanya’nın Pedreguer Belediye Başkanı Sergi Ferrus, beraberinde İspanya, Portekiz ve İtalya’dan gelen öğrenciler ve proje sorumluları ile birlikte ‘Basketbol Aracılığı İle Fırsat Eşitliği’ projesi kapsamında Battalgazi Belediyesi’ni ziyaret etti.


Konukları ağırlayan Battalgazi Belediye Başkan Vekili Zafer Kırçuval, projenin kültürel amacına dikkat çekerek, “Kendi kültürümüzü tanıtmak istiyoruz” dedi.


İspanya’nın Pedreguer Kent Konseyi’nin koordinatör olduğu ve İnönü Üniversitesi ve Battalgazi Belediyesi’nin proje ortağı olduğu ‘Basketbol Aracılığı İle Fırsat Eşitliği’ projesi kapsamında, İspanya, Portekiz ve İtalya’dan öğrenciler ve proje sorumluları Malatya’ya geldi. Aralarında İspanya’nın Pedreguer Belediye Başkanı Sergi Ferrus’un da bulunduğu heyet, Battalgazi Belediyesi’ni ziyaret etti. Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkan Vekili Zafer Kırçuval, “Kardeşliğin, ülkeler arasındaki birliği ve dayanışmayı, kültürü geliştirme anlamında bu tür projeleri bizler önem veriyoruz” diyerek, projenin kültürel önemine dikkat çekip, Malatya kültürünü tanıtacaklarını söyledi.


İspanya’nın Pedreguer Belediye Başkanı Sergi Ferrus ise, “Bizim için başlangıç. Daha yeni projeler ile kültürlerimizi aktarabileceğimiz, daha yeni projeler ile birlikte olacağımızı umuyorum” şeklinde konuştu.


İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu da, projenin amacına dikkat çekerek, “Bu projenin amacı dezavantajlı bayan grupların basketbol branşıyla ve faaliyetleri ile sosyal hayata entegrasyonlarının sağlanması, ülkeler arasında kültür işbirliğinin sağlanması ve gençlerin kaynaşmalarını sağlanması. Bu projenin ilk toplantısı, İspanya’da oldu. Ve biz buraya 12 basketbol öğrencimiz ile katıldık. Ve bu proje kapsamında İspanya, Portekiz ve İtalya’dan da öğrenciler geldi. Orda 1 haftalık basketbol eğitimleri oldu. Kültür kaynaşması amaçlı faaliyetler oldu. Bunun ikinci toplantısını Türkiye’de gerçekleştiriyoruz. Battalgazi Belediye Başkanımız ve başkan yardımcımız olarak ev sahipliği yapıyorlar. Biz Battalgazi Belediyesi ile sürekli ortak projeler yapıyoruz. Şu an yürütmekte olduğumuz 6 tane Avrupa Birliği projesi var. Bunlardan bir tanesi hipoterapi ve hidroterapi. Bu proje kapsamında direk Battalgazi Belediyemizin Sosyal Yaşam Merkezini kullanıyoruz. Yine Battalgazi proje biriminden Burak hocalarımızla birlikte çalışıyoruz. Belediye başkanımız, başkan yardımcımız bize her türlü desteği veriyor. Bu projeleri ortak yürütmeye çalışıyoruz. Konuklarımız İspanya, Portekiz ve İtalya’dan geldiler. Aynı zamanda İspanya’dan Pedreguer Belediye Başkanı da şuan aramızda. Oda projenin koordinatörlerinden biri ve projeyi destekliyor. Biz 3 gün boyunca misafirlerimizi Malatya’da ağırlayacağız. Burada amacımız Malatya’yı tanıtmak, Malatya’nın kültürünü tanıtmak, ülkeyi tanıtmak” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 17:40
  1. kültür
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