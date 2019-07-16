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İspanyolca "Osmanlı İmparatorluğu'nun En Uzun Yılı 1915" kitabı

16 Temmuz 2019 Salı 19:57
İspanyolca "Osmanlı İmparatorluğu'nun En Uzun Yılı 1915" kitabı

ANKARA (AA) - İspanyolca kaleme alınan "Osmanlı İmparatorluğu'nun En Uzun Yılı 1915" kitabının başkentte tanıtımı yapıldı.

Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezinde (LAMER) düzenlenen programa, İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez-Barba, Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Bernardo Cordova Tello, Kosta Rika'nın Ankara Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas, Bolivia San Andres Üniversitesinden Prof. Dr. William Mariaca Garron, Bolivia San Andres Üniversitesi Hukuk ve Siyaset Bilimi Fakültesi Dekanı Dr. Javier Tapia Gutierrez ve LAMER Başkanı Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu ile diplomatik temsilci ve davetliler katıldı.

Kitabın editörlüğünü yapan Garron, programdaki konuşmasında, çocukluğundan bu yana Türk ve Osmanlı kültürüne karşı son derece ilgili olduğunu belirtti.

Garron, 1915'te Çanakkale Savaşları'nda farklı etnik kökenlerden insanların bir araya gelip ulusal birlik oluşturduğuna dikkat çekerek, Latin Amerika'nın ulusal kahramanı Simon Bolivar'ın da tıpkı Türkiye gibi farklı etnik grupları bir araya getirerek ulusal birlik ve motivasyon oluşturduğunun altını çizdi. Garron, "Atatürk, farklı kökenlerden insanları bir araya getirdi. Bu başarısı, ona Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için bir motivasyon sağladı." dedi.

Prof. Kutlu ise kitabın tanıtımını Arjantin'in başkenti Buenos Aires Üniversitesinde tüm yazarların katılımıyla organize etmek istediklerini ancak orada yaşayan Ermeni topluluğunun buna müsaade etmediğini belirtti.

Arjantin'de yaşayan Müslüman toplulukların desteğiyle kitabı tanıtabildiklerini dile getiren Kutlu, "Bize bir sempozyum yapma fırsatı verdiler. Bu sayede kitabın tanıtımını yapabildik." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 19:57
  1. "Osmanlı İmparatorluğu'nun en uzun yılı 1915"
  2. Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (LAMER)
  3. Bolivia San Andres Üniversitesi Prof. Dr. William Mariaca Garron

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