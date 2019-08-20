0553 313 94 23

İspanyol STK gemisinde gergin bekleyiş sürüyor

İspanyol sivil toplum kuruluşu Proactiva Open Arms: - "19'uncu gün. Çılgınca bir gece ve suda bir insan. Çaresiz bir durum"- Proactiva Open Arms Kurucusu Oscar Camps:- "(İspanya'ya) Balear adalarına seyredecek durumumuz yok, güvertede sürdürülemez bir durum var. Ayrıca teknenin de revizyona ihtiyacı olacak"

20 Ağustos 2019 Salı 13:27
İspanyol STK gemisinde gergin bekleyiş sürüyor

ROMA (AA) - Akdeniz'de düzensiz göçmenleri kurtaran İspanyol sivil toplum kuruluşu (STK) Proactiva Open Arms, gemideki göçmenlerden bazılarının panik atak geçirdiğini ve bazılarının deniz atladığını belirterek, çaresiz bir durumda olduklarını bildirdi.

Akdeniz'de kurtardığı düzensiz göçmenlerle iki hafta denizde seyrettikten sonra perşembeden bu yana İtalya'nın Lampedusa Adası'nın 800 metre açığında limana girmesi izin verilmediği için bekleyen Open Arms gemisindeki göçmenlerin akıbetine ilişkin belirsizlik sürüyor.

Open Arms, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, göçmenlerin denizde 19'uncu günü geride bıraktığını belirterek, "Çılgınca bir gece ve suda bir insan. Önce acil tıbbi tahliye ve bu sabah bir adam, karşısındaki karaya ulaşmak için denize atladı. Bunların arasında panik atak geçiren bir kadın. Çaresiz bir durum." ifadeleri kullanıldı.

STK, gemiden can yelekleriyle Lampedusa'ya doğru yüzmek için denize atlayan göçmenlerin görüntüsünü de paylaştı. Denize atlayan göçmenler, İtalyan sahil güvenliğince kurtarıldı.

Öte yandan, dün gece gemiden 9 göçmen daha tıbbi müdahale gereksinimi sebebiyle tahliye edildi. Gemiden son inen göçmenlerin bazılarında kalpte ritim bozukluğu, görme bozukluğu, depresyon ve bazı psikolojik şikayetlerin tespit edildiği kaydedildi.

- "İspanya'ya gidecek durumumuz yok"

İtalyan La Repubblica gazetesine konuşan Proactiva Open Arms kurucusu Oscar Camps, "Balear adalarına seyredecek durumumuz yok. Güvertede sürdürülemez bir durum var. Göçmenler çok yorgun ve ekip de gücünün sonunda. Ayrıca teknenin de revizyona ihtiyacı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Camps, bütün bu nedenlerden dolayı 800 metre ötelerindeki Lampedusa'nın kendileri için tek güvenli liman olduğunu ifade etti.

İspanyol hükümetinin önce Algeciras ardından Balear adalarından Minorka'yı Open Arms'a açmasına ve İtalya'nın da Open Arms'a lojistik destek vereceğini belirtmesine karşın geminin Lampedusa açıklarındaki bekleyişi sürüyor.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, İspanyol hükümetinin iki gündür Open Arms'a her türlü desteği vereceğini belirtmesine rağmen geminin Lampedusa önündeki bekleyişine anlam veremediği ifade edildi.

- "Open Arms" hadisesi

İspanyol STK Proactiva Open Arms'ın gemisi, ay başında Akdeniz'de üç farklı grup halinde 160 düzensiz göçmeni kurtarmış, güvenli liman olarak İtalya ve Malta'ya yanaşmak istemişti. Her iki ülke ise bu talebe, olumsuz yanıt vermişti.

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini, İtalyan parlamentosunda bir süre önce kabul edilen güvenlik yasasına dayanarak, gemiye İtalyan kara sularına giriş yasağı getirmişti.

ABD'li aktör Richard Gere, Akdeniz'de bekleyişini sürdüren gemiye giderek destek vermiş, bu destek Gere ile Salvini arasında polemiğe yol açmıştı. Bu sırada 13 düzensiz göçmen, acil tıbbi müdahale gereksinimi sebebiyle gemiden tahliye edilmiş, gemideki düzensiz göçmen sayısı 147'ye düşmüştü.

Akdeniz'de deniz ve hava koşullarının geçen çarşamba kötüleşmesi sebebiyle gemi "acil durum" çağrısı yaparken, Lazio Bölge İdare Mahkemesi ise İtalya İçişleri Bakanlığının kara sularına giriş yasağının yürütmesini durdurmuştu.

Bu kararın ardından 147 göçmeni taşıyan gemi, yönünü İtalya'nın Lampedusa Adası'na çevirmiş ve perşembe sabahı buranın limanına kadar yaklaşmıştı. Bu sırada yine acil tıbbi müdahale ihtiyacı bulunan 13 düzensiz göçmen daha gemiden indirilmiş ve sayı 134'e düşmüştü.

- Salvini, yasaklamayı içeren ikinci kararnameyi de imzalamıştı

İçişleri Bakanı Salvini, söz konusu durdurma kararına bir üst mahkemede itiraz edeceklerini belirterek, gemiye yönelik yasaklamayı içeren ikinci kararnameyi de imzalamıştı.

Salvini'nin limana yanaşma konusunda yeşil ışık yakmaması sebebiyle gemi, limanın birkaç metre açığında beklemeye devam ederken, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ise perşembe günü Salvini'ye bir mektup yazmış ve Fransa, Almanya, Romanya, Portekiz, İspanya ile Lüksemburg'un göçmenleri paylaşmaya hazır olduğunu açıklamıştı.

İçişleri Bakanlığı ise bu konuda henüz kendilerine ulaşan resmi talep bulunmadığını bildirmişti.

Conte'nin, Salvini'ye gönderdiği ikinci mektup üzerine, cumartesi günü gemiden 27 çocuk indirilince kalan göçmen sayısı önce 107'ye, dün gece tahliye edilen 9 kişinin ardından da 98'e düşmüştü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 13:27
  1. Akdeniz
  2. Düzensizgöçmenler
  3. İspanyol STK Proactiva Open Arms
  4. İtalya
  5. Lampedusa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsmail Kartal: "Eksiklere rağmen iyi mücadele ettik"
    1. İsmail Kartal: "Eksiklere rağmen iyi..
    2. Borsa ilk yarıda yükseldi
    3. Trabzonspor'dan Mehmet Topal bombası
    4. Büyükşehir’den Konya genelinde..
    5. Çalınan su motorunu jandarma buldu
    6. Galatasaray’da Konyaspor hazırlıkları..
    7. Eskişehirspor’da istifa eden Osman Taş..
    8. ANALİZ - İsrail sağında bölünme..
    9. Köyde sarıkız örümceği alarmı
    10. Borsada günün ilk yarısı (2)
    11. Anadolu Efes’te Moerman şoku
    12. Borsada günün ilk yarısı (1)
    13. Maltepe Belediyesi Çocuk Korosu yeni..
    14. Kaynak yapılan kamyonun kasası cayır..
    15. YSK’de 3’üncü oldu, ilahiyat seçti!..
    16. Devrilen traktörden yara almadan çıktı
    17. 20’nci yılında şube ağını genişletiyor
    18. Bölge genelinde geçtiğimiz ay 2 bin..
    19. Siirt’te otomobil kamyonetle çarpıştı:..
    20. İspanyol STK gemisinde gergin bekleyiş..
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Karşılama töreninde büyük skandal! Kendisine uzatılan ekmeği yere attı
    Karşılama töreninde büyük skandal! Kendisine uzatılan ekmeği yere attı
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu

    Günün Karikatürü

    19 Ağustos 2019
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz