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İspanyol savaş uçağı Estonya'da füze attı!

Estonya'da gerçekleştirdiği NATO eğitim tatbikatı sırasında AMRAAM tipi İspanyol savaş uçağı yanlışlıkla füze fırlattı.

09 Ağustos 2018 Perşembe 18:08
İspanyol savaş uçağı Estonya'da füze attı!

Estonya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, NATO Baltık Hava Devriyesi Misyonu çerçevesinde görevli AMRAAM tipi İspanyol savaş uçağının güney Estonya'da dün öğle saatlerinde yanlışlıkla füze fırlattığı kaydedildi.

Füzenin yaklaşık 10 kilogram patlayıcı taşıdığı, Estonya güvenlik güçlerinin füzenin kalıntılarını aramaya devam ettiği belirtildi.

"KAZADAN DOLAYI ÜZÜNTÜLÜYÜM"

Estonya Başbakanı Juri Ratas, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak kaza sonucu yaralı ya da ölü olmadığını, kazadan dolayı üzüntü duyduğunu ifade etti.

Diğer yandan İspanya Savunma Bakanlığı da kazanın nedeni araştırmak için soruşturma başlattığını duyurdu.

Tatbikata iki İspanyol ve iki Fransız savaş uçağının katıldığı bildirildi.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 18:08
  1. Juri Ratas
  2. Estonya
  3. NATO Baltık Hava Devriyesi Misyonu
  4. İspanya Savunma Bakanlığı

YORUM YAZ

  • alperalper36 dk önce
    AMRAAM ucagin tipi degil, füzenin tipinin ismidir.
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