0553 313 94 23

İspanyol medyası duyurdu! İşte Arda Turan'ın yeni adresi

İspanyol medyasında yer alan habere göre Medipol Başakşehir'de forma giyen ve bonservisi Barcelona'da olan Arda Turan'ın Galatasaray'a gideceği iddia edildi.

08 Haziran 2019 Cumartesi 15:32
İspanyol medyası duyurdu! İşte Arda Turan'ın yeni adresi

Transfer çalışmalarını sürdüren Barcelona, kadrosunda düşünmediği futbolcuları paraya çevirmek istiyor ancak bu Katalanlar açısından beklendiği kadar kolay olmayacak.

İspanyol medyasından Arda Turan iddiası!

Barcelona'nın ekonomik kazanç elde etmek istediği oyunculardan biri de Arda Turan... Mundo Deportivo'dan Gabriel Sans'ın bugün manşete taşıdığı habere göre; Barcelona, Arda Turan'dan para kazanmak istiyor ancak bu durum neredeyse imkansız ve Arda da kariyerini Galatasaray'da bitirmenin hayallerini kuruyor.

Arda Turan'a 40 milyon euroluk bir yatırım yapan Barcelona, Arda'dan ödediğinden daha fazla para kazanmayı beklemiyor ancak sadece ödediği paranın bir kısmını kurtartmak istiyor. Barcelona bu yönde bir planlama yapsa da Arda'dan belirli bir bonservis bedeli kazanması mümkün değil..

Başakşehir ile Barcelona arasında yapılan sözleşmede Barcelona, Arda'nın satış hakkını saklı tutsa da şu ana kadar Katalan temsilcisine herhangi bir teklif gelmedi. Başakşehir ile kiralık sözleşmesi devam eden Arda Turan, kariyerine Galatasaray'da devam etmek istese de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan sarı-kırmızılı kulübün bu yönde bir planlaması bulunmuyor.

Sporx

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 15:32
  1. Arda Turan
  2. Barcelona
  3. Medipol Başakşehir
  4. Galatasaray
  5. İspanya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TBMM Başkanı Şentop: “Arslan, mecliste saygı gören bir milletvekiliydi”
    1. TBMM Başkanı Şentop: “Arslan, mecliste..
    2. Başkent’te köy havasında şenlik
    3. YKS 2019 kaç gün kaldı? YSK'ye..
    4. Kocaeli’de dönüş yoğunluğu trafiği..
    5. Trabzon'da otomobil TIR’ın altına..
    6. Gardiyan zabıt katibi ve mübaşir..
    7. Şırnaklılar, Feraşin yaylasına akın..
    8. Pençe Harekatı'nda son durum ne?
    9. (Özel) Karasu Sahilinde ölü yunus..
    10. Voleybol: 2019 CEV Avrupa Altın Lig
    11. Süper Lig'de Buffon bombası! “Yeni..
    12. Gün batımını izlerken kayalıklardan..
    13. Soylu, Bağcılar'da esnaf ziyaretinde..
    14. Diyarbakır'da can pazarı! 5'i ağır 35..
    15. Trabzonspor aradığı forveti buldu! 31..
    16. Kaza orucu ne zaman ve nasıl tutulur?
    17. Antalya’da bayram tatili dönüşü için..
    18. Başkan Yılmaz, pazar esnafını ziyaret..
    19. Hadi bunu da inkar edin! ‘VIP’..
    20. Çanakkale Gazisi’nin hatırası kül oldu
    Muharrem'in iki yüzü! Direksiyonu İmamoğlu'na kırdı
    Muharrem'in iki yüzü! Direksiyonu İmamoğlu'na kırdı
    Rusya’dan sarsıcı açıklama! ‘ABD için kötü bir sürpriz olacak’
    Rusya’dan sarsıcı açıklama! ‘ABD için kötü bir sürpriz olacak’
    Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
    Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi