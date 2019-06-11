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İspanyol Başkandan MTSO’ya ziyaret

İspanya’nın Pedreguer Belediye Başkanı Sergi Ferrus ‘Basketbol Aracılığı İle Fırsat Eşitliği’ projesi kapsamında Malatya Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.

11 Haziran 2019 Salı 15:52
İspanyol Başkandan MTSO’ya ziyaret

İspanya’nın Pedreguer Belediye Başkanı Sergi Ferrus ‘Basketbol Aracılığı İle Fırsat Eşitliği’ projesi kapsamında Malatya Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.


Ferrus’a İspanya, Portekiz ve İtalya’dan gelen öğrenciler, proje koordinatörü Prof. Dr. Cemal Gündoğdu proje araştırmacıları Ögretim Üyesi Dr. Hülya Bingöl, Ögretim Üyesi Dr. Mehmet Ilkım, Öğretim Görevlisi Şakir Tüfekçi ve Araştırma Görevlisi Yalın Aygün eşlik etti.


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu “Bu tarz projeler kültürlerarası etkileşim için oldukça önemlidir. Şehrimize değer katacak her türlü projeyi Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak desteklemekteyiz. Bu ziyaretler ikili ilişkilerin geliştirileceği gibi aynı zamanda Ülkelerarası ve şehirlerarası ticaretin geliştirilebileceği, ihracatın arttırılabileceği ortamlardır. Malatya Kayısısı başta olmak üzere birçok ürüne yeni pazarlar bulabileceğimiz ortamlardır. Malatya’ya turist çekebilecek projelerdir. Sayın Başkan Sergi Ferrus’a ve beraberindekilere odamıza yaptıkları ziyaret için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


Kendilerini misafir etmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Pedreguer Belediye Başkanı Sergi Ferrus ise “Bu görüşmelerin ikili ilişkilerimizin gelişmesi açısından başlangıç olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte ortak projeler üretebilir ve Malatya ile Pedreguer arasında bir köprü kurabiliriz” dedi.


İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu da, projenin amacına dikkat çekerek, “Bu projenin amacı dezavantajlı bayan grupların basketbol faaliyetleri ile sosyal hayata entegrasyonlarının sağlanması, ülkeler arasında kültür işbirliğinin sağlanması ve gençlerin kaynaşmalarını sağlanması. Avrupa Birliği kapsamında ki projenin İkinci toplantısını Türkiye’de gerçekleştiriyoruz. Konuklarımız İspanya, Portekiz ve İtalya’dan geldiler. Aynı zamanda İspanya’dan Pedreguer Belediye Başkanı da şuan aramızda. Biz 3 gün boyunca misafirlerimizi Malatya’da ağırlayacağız. Burada amacımız Malatya’yı tanıtmak, Malatya’nın kültürünü tanıtmak, ülkeyi tanıtmak” diye konuştu.


Yapılan konuşmaların ardından Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Pedreguer Belediye Başkanı Sergi Ferrus ile beraberindeki heyete kayısı hediye etti.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 15:52
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