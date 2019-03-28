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İspanyol Bakanın röportajını yarıda kesen soru

İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, Alman basınına verdiği röportajda, Katalonya ile ilgili sorulan soruya sinirlendi, röportajı yarıda kesti.

28 Mart 2019 Perşembe 14:10
İspanyol Bakanın röportajını yarıda kesen soru

İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, Almanya'nın Deutsche Welle (DW) News televizyonuna verdiği röportajda yöneltilen Katalonya ile ilgili bir soruya sinirlenerek, röportajı yarıda kesti.

Canlı yayınlanmayan röportajda Alman gazeteci, "İspanyolların yüzde 70'i anayasanın değiştirilmesini istiyor." diyerek, İspanya Sosyolojik Araştırmalar Enstitüsünün (CIS) Katalonya sorunuyla ilgili elindeki bazı verileri paylaştı.

Alman gazeteci daha sonra İspanya Dışişleri Bakanı Borrell'e "Neden, Katalonya'nın kendi geleceğine karar verme hakkını sağlayacak bir anayasal düzenlemeyi İspanya Meclisinde tartışmıyorsunuz?" şeklinde soru yöneltti.

Mikrofonu çıkarıp alanı terk etti

Katalanların, Baskların yaptığı gibi İspanyol Meclisine bir teklifle gelmediğini belirten ve söz konusu verilerin "yalan" olduğunu söyleyen Borrell, kameraya doğru elini kaldırıp "dur" diyerek, gömleğindeki mikrofonu çıkardıktan sonra röportaj alanını terk etti.

Televizyon kanalı, gerginliğin yaşandığı olay sonrasında Dışişleri Bakanı Borrell'in danışmanlarının tavsiyesi üzerine geri dönerek röportajı tamamladığını açıkladı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 14:10
  1. İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell
  2. Deutsche Welle
  3. DW
  4. Katalonya

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