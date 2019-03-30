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İspanyol aşırı sağına karşı Barselona'da olaylı eylem

Barselona'da aşırı sağ görüşlü Vox Partisi yanlılarının gösterisine karşı meydanlara çıkan Katalonya'daki ayrılıkçı grupların şiddet eylemlerine polis müdahale etti- Ayrılıkçı Katalan gruplardan en az 7 kişi gözaltına alındı- Aşırı sağ görüşlü Vox Partisi'nin lideri Santiago Abascal:- "İspanya düşmanları er yada geç demokratik kurumların dışında kalacaktır. Katalonya bir ulus değildir. Bundan daha da önemli olan İspanya'nın bir bölgesidir"

30 Mart 2019 Cumartesi 18:51
İspanyol aşırı sağına karşı Barselona'da olaylı eylem

MADRİD (AA) - İspanya'nın doğusundaki Barselona kentinde, İspanyol milliyetçisi aşırı sağ görüşlü Vox Partisi yanlılarının gösterisine karşı meydanlara çıkan Katalonya'daki ayrılıkçı grupların şiddet eylemlerinde olaylar çıktı.

Vox Partisi'nin "İspanya için Katalonya" başlığı altında Barselona'da organize ettiği gösteriye karşı, faşizm karşıtı ve ayrılıkçı bazı Katalan gruplar eylem yaptı. Kentteki bazı yolları kapatan, çöp bidonlarını yakan ve güvenlik görevlilerine taş, yumurta ve boya atan ayrılıkçı Katalanlar ile onlara müdahale eden polis arasında çıkan olaylarda en az 7 göstericinin gözaltına alındığı bildirildi.

Katalan polisi olaylarda 5 kişinin hafif şekilde yaralandığını duyurdu.

Diğer yandan, Barselona'daki gösteriye katılan Vox Partisi Lideri Santiago Abascal, İspanya'da 28 Nisan'da yapılacak erken genel seçimleri kazanmaları halinde, Katalonya'nın özerk yönetimini dondurup, merkezi hükümete bağlayacağını, Katalonya yerel polisini (Mossos d'Esquadra) feshedeceğini ve Katalonya Hükümet Başkanı Quim Torra'nın tutuklanması için savcılığa başvuru yapacağını vadetti.

Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı siyasi partilerin "siyasetten men edilmesi gerektiğini" savunan Abascal, "İspanya düşmanları er ya da geç demokratik kurumların dışında kalacaktır. Katalonya, bir ulus değildir. Bundan daha da önemli olan İspanya'nın bir bölgesidir." dedi.

İspanya'da son dönemlerde büyüyen ve ilk defa bir genel seçime katılacak Vox'un en zayıf olduğu kentlerden biri olan Barselona'daki gösterisine yaklaşık 5 bin kişi katıldı.


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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 18:51
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