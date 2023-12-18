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Yaşam İspanya'ya beklenmedik şok: İspanya'nın Rus turistleri Mısır, Tayland ve Türkiye'ye akın ettiler!
Yaşam

İspanya'ya beklenmedik şok: İspanya'nın Rus turistleri Mısır, Tayland ve Türkiye'ye akın ettiler!

Yeniakit Publisher
2023-12-18 21:10:00 - 2023-12-18 21:12:31
İspanya'ya beklenmedik şok: İspanya'nın Rus turistleri Mısır, Tayland ve Türkiye'ye akın ettiler!

Rusya’nın İspanya Büyükelçisi Yuriy Klimenko, daha önce İspanya’ya tatile giden Rus turistlerin büyük çoğunluğunun Türkiye'ye gelen Rus turist sayısında yükseliş yaşandığı bildirildi.

Rusya’nın İspanya Büyükelçisi Yuriy Klimenko, daha önce İspanya’ya tatile giden Rus turistlerin büyük çoğunluğunun Türkiye, Mısır ve Tayland’a gittiğini belirtti.

İspanya’nın Rus turistlerini Türkiye kaptı

İspanya 2 milyar euro kaybetti

TASS Haber Ajansı’ndan aktardığı habere göre, Rusya’nın İspanya Büyükelçisi Yuriy Klimenko, Rusya’ya yönelik yaptırımların etkisiyle Rus turistlerin 2022’de İspanya’yı ziyaret etmemesi, ülkenin neredeyse 2 milyar Euro gelir kaybetmesine yol açtığını açıkladı.

Büyükelçi, “Turistlerimizin büyük bir kısmı İspanya’dan Türkiye’ye, Mısır’a, Tayland’a kaydı. Avrupalı ortaklarımız, benzeri görülmemiş anti-Rus yaptırımları uygulayarak, adeta kendi ayağına sıktılar” açıklamasında bulundu. Büyükelçi Klimenko, bu örneğin bugünkü Avrupa turizm sektöründeki durumun, bunun çarpıcı bir kanıtı olduğunu düşünüyor. Rus Büyükelçi, “Rus turistlerimiz, özellikle İspanya gibi birçok Avrupa ülkesinin ekonomik kalkınmasına önemli katkılarda bulunuyorlardı ancak direkt uçuşların kapanması, vize politikasının sıkılaştırılması, bankacılık hizmetlerinde kısıtlamalar, şüphesiz ki Rus turist akışları için bir sınırlayıcı faktör oldu” şeklinde konuştu. (Gazetem.ru)

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