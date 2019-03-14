İspanya'nın Ankara Büyükelçisi González-Barba AA'yı ziyaret etti

ANKARA (AA) - İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Juan González-Barba, Anadolu Ajansına (AA) ziyarette bulundu.

Büyükelçi González-Barba'yı, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ağırladı.

Kazancı ile González-Barba'nın görüşmesinde, iki ülkenin haber ajansları aracılığıyla ilişkilerin geliştirilmesi için atılacak adımlar ele alındı.

Görüşmede González-Barba, İspanya'da Türkiye'den muhabiri bulunan tek basın kuruluşunun AA olduğuna dikkati çekerek, buradaki AA muhabirinin uzun yıllardır İspanya'da görev yaptığını dile getirdi.

AA ile İspanyol resmi haber ajansı EFE arasında iş birliği anlaşması olmasının önemli olduğuna işaret eden González-Barba, EFE'nin Ankara ve İstanbul'da iki muhabiri olduğunu belirtti.

González-Barba, AA'nın EFE'nin muhabirleriyle yaptığı iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'ya teşekkür etti.

Büyükelçi González-Barba, ziyaret kapsamında AA'nın halihazırdaki ve ileriye dönük çalışmaları hakkında bilgi almak istediğini kaydetti.

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kazancı, Ankara'daki yeni görevi dolayısıyla Büyükelçi González-Barba'yı tebrik etti.

