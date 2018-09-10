İspanya'dan şok! Suudi Arabistan bunu beklemiyordu

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, Suudi Arabistan'a lazer güdümlü bomba satışının henüz askıya alınmadığını ve değerlendirme aşamasında olduğunu belirtti.

Anlaşmanın henüz askıya alınmadığını ve değerlendirme aşamasında olduğunu açıklayan Robles, "Kararlar, ortak ve anlaşma imzalayan iki ülke arasındaki ikili çerçeveye göre alınacak ve dostane bir şekilde çözülecek." dedi.

İspanyol hükümetinin BM İnsan Hakları Sözleşmesi'ne saygı duyduğunu dile getiren Robles, bomba satışı anlaşmasının, 1,8 milyar avroluk savaş gemisi satışı hakkındaki sözleşmeyle ilgili olmadığını ifade etti.

GERİ ADIM SİNYALİ

Savunma Bakanlığı geçen hafta salı günü, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'de içinde çocukların da olduğu bir otobüsü vurması konusundaki tartışmaların gölgesinde bu ülkeye 400 lazer güdümlü bomba satışının durdurulmasına karar verildiğini ve 9,2 milyon avronun geri ödeneceğini açıklamıştı.

OTOBÜS SALDIRISI

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, 9 Ağustos'ta Yemen'in kuzeyindeki Sada ilinde çocukları taşıyan otobüse düzenlenen saldırıda 51 kişinin öldüğünü, 79 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Ölenlerin 40'ının, yaralıların 56'sının çocuk olduğu ifade edilmişti.

Koalisyon Güçleri Sözcüsü Albay Turki el-Maliki, Sada ilinin hedef alınmasının, meşru bir askeri eylem olduğunu savunmuştu. Koalisyonun İnceleme Kurulu ise 1 Eylül'de yaptığı açıklamada otobüse düzenlenen saldırıda "hata yapıldığını" kabul etmişti.

BM öncülüğünde oluşturulan uluslararası Yemen heyeti, 28 Ağustos'ta açıkladığı raporunda, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan bazı kişilerin savaş suçu işlediğine dair makul gerekçeler olduğunu bildirmişti.

İnsan hakları örgütlerine göre, İspanya, geçen yıl Suudi Arabistan'a 270 milyon avroluk silah satışı yaptı. Bu rakam, Yemen'de savaşın başladığı 2015'ten bu yana 900 milyon avroyu buldu.