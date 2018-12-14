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İspanya'dan Shakira'ya vergi kaçırma suçlaması

Savcılık, 14,5 milyon avro vergi kaçırdığı iddiasıyla Kolombiyalı şarkıcı Shakira hakkında iddianame hazırladı

14 Aralık 2018 Cuma 17:07
İspanya'dan Shakira'ya vergi kaçırma suçlaması

MADRİD (AA) - İspanya'da mali savcılık, Kolombiyalı şarkıcı Shakira hakkında 14,5 milyon avro vergi kaçırdığı suçlamasıyla Barcelona'nın Esplugues de Llobregat ilçesindeki mahkemeye dava açma başvurusu yaptı.

Savcılığın sunduğu iddianamede, Kolombiyalı şarkıcı, İspanya'da vergi ödememek için oturumunu Bahama Adaları'nda göstermekle ve 2012-2014 yıllarında toplamda 6 mali suç işleyerek 14,5 milyon avro vergi kaçırmakla suçlandı.

Savcılığa göre, 2012-2014 yıllarında Barcelonalı futbolcu Gerard Pique ile birlikteliğinden dolayı İspanya'da yaşadığı ve Esplugues de Llobregat'ta ev satın aldığı tespit edilen Shakira'nın bu ülkede de vergi ödemesi gerekiyor.

İspanya yasalarına göre 6 aydan fazla İspanya'da kalan bir vatandaş, vergi mükellefi sayılıyor.

Mali savcılık aynı zamanda, hayali şirket kurarak vergi kaçırmasına yardımcı olduğu iddiasıyla Shakira'nın New York'taki avukatı hakkında da suçlamada bulundu.

41 yaşındaki Kolombiyalı şarkıcı Shakira, bu zamana kadar yaptığı açıklamalarda, İspanya'dan vergi kaçırmadığını, tüm işlemlerinin yasal olduğunu savunmuştu.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 17:07
  1. ispanya
  2. Shakira
  3. vergi kaçırma suçlaması

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