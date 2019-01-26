İspanya'dan Maduro'ya 8 gün süre

MADRİD (AA) - İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 8 gün içinde seçime gidilmesine ilişkin karar almaması halinde Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu "devlet başkanı" olarak tanıyacaklarını bildirdi.

Başbakan Sanchez, Madrid'deki Başbakanlık konutu Moncloa'da Venezuela'daki olaylarla ilgili, soru almadan, basın açıklaması yaptı.

Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmesinin hemen ardından İspanya'nın Avrupa Birliği (AB) ve Güney Amerika ülkelerinde yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüğünü kaydeden Sanchez, tek çözümün Venezuela'da seçime gidilmesi olduğunu söyledi.

Sanchez, "Venezuela'da hemen temiz, demokratik ve şeffaf bir seçime gidilmesi çağrısı yapıyoruz. Venezuela'da demokrasi ve özgür seçim istiyoruz. Hükümet koymak veya çıkarmak istemiyoruz. Eğer 8 gün içerisinde seçim kararı alınmazsa İspanya, Guaido'yu Venezuela Devlet Başkanı olarak tanıyacak." ifadelerini kullandı.

İspanya Başbakanı, Maduro'nun seçim kararı almaması halinde İspanya'nın "devlet başkanı" olarak tanıyacağı Guaido'nun ülkesindeki geçiş sürecine liderlik edeceğini öne sürdü.

Venezuela'da uzun yıllardır "demokrasi, siyaset, ekonomik ve insani kriz yaşandığını" savunan Sanchez, 3 milyondan fazla Venezuelalının ülkesini terk etmek zorunda kaldığını vurguladı.

Sanchez, "İspanya'nın dost ve özel ilişkileri olan Venezuela'nın ve Güney Amerika'nın her zaman yanında olacağını" kaydetti.

- Maduro'dan İspanya'ya tepki

Öte yandan Venezuela Devlet Başkanı Maduro, İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell'in Venezuela'da hemen seçime gidilmesini istedikleri yönünde önceki gün yaptığı açıklamaya dün gece cevap verdi.

Maduro ülkesinde yaptığı konuşmada, "Eğer seçim istiyorlarsa ülkelerinde yapsınlar çünkü mevcut İspanya Başbakanı halk oylaması ile seçilmedi. Hiç kimse bize hiçbir ders ve ültimatom veremez." dedi.

İspanya'da Sosyalist İşçi Partisi lideri ve Başbakan Sanchez'in, 2002 yılında dönemin Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'e karşı yapılan darbeyi destekleyen İspanya Başbakanı Jose Maria Aznar gibi hareket ettiğini söyleyen Maduro, "Sanchez'in, Aznar'ın senaryosunu tekrarladığını" ifade etti.

İspanya'yı Güney Amerika'da sömürgeci bir politika izlemekle suçlayan Maduro, "İspanya'ya, onun ırkçılığına ve ayrımcılığa karşı harekete geçiyoruz. Venezuela'dan gitsinler, bizim için önemli değil. Biz özgür olmaya karar verdik. Onlarsız, onların kendilerini üstün gören kompleksleri olmadan daha mutlu olacağız." ifadelerini kullandı.