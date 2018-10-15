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İspanya'dan 'Kaşıkçı' açıklaması

Celaa, "İspanya, başta AB üyeleri olmak üzere diğer ülkelerin dile getirdiği endişeleri paylaşıyor ve şeffaf ve acil bir soruşturma istiyor." dedi.

15 Ekim 2018 Pazartesi 17:44
İspanya'dan 'Kaşıkçı' açıklaması

İspanya, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasının "şeffaf ve acil bir soruşturmayla" aydınlatılmasını istedi.

İspanya Hükümet Sözcüsü Isabel Celaa, düzenlediği basın toplantısında Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin açıklama yaptı.

İfade ve basın özgürlüğünün demokratik bir devlet açısından önemine dikkati çeken Celaa, "İspanya, başta AB üyeleri olmak üzere diğer ülkelerin dile getirdiği endişeleri paylaşıyor ve şeffaf ve acil bir soruşturma istiyor." dedi.

Celaa, Kaşıkçı'nın nasıl kaybolduğuna ilişkin "spekülasyon" yapmak istemediğini kaydederek, "Adım adım gidelim." ifadesini kullandı.  

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 17:44
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