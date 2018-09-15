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İspanya'dan dikkat çeken açıklama! Türkiye bir numara olacak

İspanyollar henüz açılmayan Yeni İstanbul Havalimanı'na övgüler yağdırdı. İspanyol El Economista gazetesi, yeni havalimanının uluslarası anlamda en büyük kazanımlardan biri olduğunu yazdı.

15 Eylül 2018 Cumartesi 20:45
İspanya'dan dikkat çeken açıklama! Türkiye bir numara olacak

Yeni İstanbul uluslararası havalimanı daha açılmadan dünyanın tüm dikkatlerini üzerine çekti. İspanyol El Economista gazetesi, döviz hizmetleri sunma konusunda uzmanlaşmış çok uluslu bir İspanyol şirketi olan Global Exchange’in yeni İstanbul uluslararası havalimanındaki en büyük kazananlardan birisi olduğunu yazdı.

Gazete, dünyanın en büyük havalimanı altyapısına sahip olacak yeni İstanbul havalimanı ile yapılan anlaşmanın şirket tarihinin en büyük havaalanı sözleşmesi olduğunu duyurdu. 29 Ekim'de hizmete girecek yeni havalimanında Global Exchange rekor sürede 40 yeni ofis açacak. Bu büyük zorluğun üstesinden gelmek için Türkiye’de ortaklık yapılan kuruluşun personeli, Salamanca'daki çok uluslu personelin yüzde 25'ini temsil eden 500 kişiye genişletilecek.

"BİR NUMARALI TURİZM MERKEZİ OLACAK"

Global Exchange Başkanı Isidoro J. Alanis, “Bu Global Exchange için hem ofis sayısı hem de imtiyaz sözleşmesinin süresi olarak en büyük uluslararası genişleme projesidir. Türkiye'ye sıkı sıkıya bağlı kaldığımız için Türk lirası değerinin evriminin önümüzdeki yıllarda çift haneli turizm büyümesi sağlayacağına inanıyoruz. Yeni İstanbul havalimanı Türkiye'yi dünya çapındaki bir numaralı turizm merkezi haline getirecek” dedi.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 20:45
  1. İspanya
  2. Yeni İstanbul Uluslararası Havalimanı

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