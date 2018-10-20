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İspanya'dan Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin açıklama

İspanya, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinde sorumluluğu olanların ayrıntılı ve şeffaf bir soruşturma sonrası adalete hesap vermesi gerektiğini açıkladı.

20 Ekim 2018 Cumartesi 18:08
İspanya'dan Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin açıklama

İspanya Başbakanlık ofisinin resmi Twitter hesabından, Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesiyle ilgili açıklama yapıldı.

İspanya hükümetinin Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili Suudi Arabistan Savcılığının açıklaması karşısında "dehşete düştüğü" belirtilen mesajda, "Olayın sorumluları, ayrıntılı ve şeffaf bir soruşturma sonrası adalete hesap vermeli." ifadesi yer aldı.

Madrid yönetimi ayrıca gazetecinin yakınlarına başsağlığı diledi.

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" belirtilmişti.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 18:08
  1. İstanbul
  2. Cemal Kaşıkç
  3. ispanya
  4. Suudi Arabistan

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