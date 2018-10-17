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İspanya'dan 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması: Endişe duyuyoruz!

İspanya hükümeti, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili endişeli olduklarını bildirdi.

17 Ekim 2018 Çarşamba 11:10
İspanya'dan 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması: Endişe duyuyoruz!

İspanya'nın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Cemal Kaşıkçı ile ilgili oluşan uluslararası kaygıları İspanya hükümetinin de paylaştığı belirtildi.

Açıklamada, "İspanya hükümeti, Türk ve Suudi makamlarının iş birliğiyle yapılan soruşturmanın ivedilikle sonuçlandırılmasını temenni eder. İspanya, temel değerler olarak basın ve ifade özgürlüğünün yanı sıra gazetecilerin korunmasının gerekliliğini de savunmaktadır." ifadeleri yer aldı.

Kaşıkçı olayı

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu ve bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlenmişti.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 11:10
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Suudi Arabistan Başkonsolosluğu
  4. Cemal Kaşıkçı

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