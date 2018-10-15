İspanya'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması!

İspanya Hükümet Sözcüsü Isabel Celaa, düzenlediği basın toplantısında Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin açıklama yaptı.

"Endişeliyiz"

İfade ve basın özgürlüğünün demokratik bir devlet açısından önemine dikkati çeken Celaa, "İspanya, başta AB üyeleri olmak üzere diğer ülkelerin dile getirdiği endişeleri paylaşıyor ve şeffaf ve acil bir soruşturma istiyor." dedi.

"Adım adım gidelim"

Celaa, Kaşıkçı'nın nasıl kaybolduğuna ilişkin "spekülasyon" yapmak istemediğini kaydederek, "Adım adım gidelim." ifadesini kullandı.