İspanya'da yüz binlerce kadın meydanlara indi

MADRİD (AA) - İspanya'daki tüm kentlerde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yüksek katılımlı gösteriler düzenlendi.

İki saatlik genel greve giderek bu günü kutlayan ülkedeki kadınlar, gün boyunca düzenlenen gösterilerde "işte, maaşta, erkeklerle gerçek eşitlik ve kadına yönelik şiddete son" çağrıları yaptı.

Gösterilerin en yüksek katılımlıları, başkent Madrid ve Barselona kentlerinde oldu.

Madrid'in merkezindeki Prado Bulvarı ve Gran Via Caddesi'ni dolduran çoğunluğu kadın yüz binlerce kişi, "Durdurulmazız. Eğer kadınlar durursa dünya durur" yazılı pankartın arkasından yürüdü.

Gösterilere siyasi partilerin temsilcileri de destek verdi. 17 bakandan 11'i kadın olan ülkedeki sosyalist azınlık hükümetinin 10 bakanı ve Başbakan Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez de Madrid'deki gösteriye katıldı.

Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo, gösteride "kadınlar, eşitler, özgürler" yazılı tişört giydi.

Ayrıca, Madrid Belediyesi, kent merkezindeki turistik anıtları mor renkle ışıklandırdı.

Barselona'da yerel polis, kentteki 8 Mart etkinliğine 200 bin kişinin katıldığını açıkladı.