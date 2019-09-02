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İspanya'da yeni otomobil satışları yüzde 30,8 düştü

02 Eylül 2019 Pazartesi 15:48
İspanya'da yeni otomobil satışları yüzde 30,8 düştü

MADRİD (AA) - İspanya'da yeni otomobil satışları, geçen ay 2018'in aynı dönemine göre yüzde 30,8 düştü.

İspanya Otomobil ve Kamyon Üreticileri Derneği'nden (ANFAC) yapılan açıklamada, ülkede geçen ay 74 bin 490 yeni otomobil satıldığı belirtilerek, satışlarda son 4 aydır düşüş yaşanmasının endişe verici olduğu kaydedildi.

Açıklamada, otomobil satışlarında ağustosta yüzde 30,8 düşüş olmasının nedeninin, Ağustos 2018'deki satışlarda rekor kırılması olduğu aktarıldı.

İspanya'da yılın 8 ayında toplam otomobil satışları, 2018'in aynı göre yüzde 9,2'lik düşüşle 883 bin 649 oldu.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 15:48
  1. ispanya
  2. otomobil satışı düştü

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