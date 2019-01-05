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İspanya'da Üç Kral Bayramı

05 Ocak 2019 Cumartesi 23:33
İspanya'da Üç Kral Bayramı

MADRİD (AA) - Hristiyan geleneği olan ve İspanya'da "Üç Kral" ya da "Sihirli Krallar" olarak adlandırılan dini bayram dolayısıyla ülke genelinde çocuklara özel etkinlikler yapıldı.

Bayram dolayısıyla en büyük etkinlik başkent Madrid'de düzenlendi. 2 bin kişinin katıldığı bir konvoyla kent merkezindeki 2,9 kilometrelik yolda geçit töreni düzenlendi. Çocuklara hediyeler getirdiğine inanılan üç krala, çizgi ve masal kahramanları kostümleri giyen sokak göstericileri ile itfaiyeciler, sağlıkçılar ve sivil yardım ekipleri de eşlik etti.

Müzik ve danslar eşliğinde yapılan geçidi izleyen çocuklara şekerler dağıtıldı.

Hristiyan inanışına göre Hz. İsa'nın doğum günü olarak kabul edilen 25 Aralık vesilesiyle Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarından üç kralın (Melchor, Gaspar, Baltasar) hediyeler getirmesine atıfta bulunularak İspanya'da her yıl 6 Ocak'ta resmi dini bayram yapılıyor.

Bayramdan bir gün önce ise çocukları eğlendirmek için ülkenin dört bir yanında sokak gösterileri düzenleniyor.

Çocuklar hediyelerini 6 Ocak sabahı uyandıklarında evlerinde buluyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 23:33
  1. çocuklar
  2. hristiyan geleneği
  3. ispanya
  4. üç kral bayramı

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