İspanya'da terör alarmı!

Katalonya polis teşkilatı Mossos tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada, "Bir kişi, polise saldırma amacıyla Cornella polis karakoluna girdi. Saldırgan vuruldu. Olay saat 06.00'dan hemen önce gerçekleşti." ifadeleri kullanıldı.

İspanya basını, saldırganın 29 yaşında ve Cezayir asıllı olduğunu, üzerinde İspanya kimlik belgesi bulunduğunu yazdı. Mossos, diğer karakolları benzer saldırılara karşı dikkatli olma konusunda uyardı.

Daha sonra İspanya'nın kuzeyindeki Casetas kasabasında araç yayaların arasına daldı. 3 kişinin yaralandığı ve şoförün kaçtığı duyuruldu. Olayla ilgili başka detay verilmedi. Ancak olayın terör saldırısı olması da yüksek bir ihtimal olarak görülüyor.