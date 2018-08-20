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İspanya'da terör alarmı!

İspanya'da, Katalonya bölgesinde bir polis karakoluna bıçakla saldırmaya çalışan bir kişinin vurulduğu duyuruldu.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 13:29
İspanya'da terör alarmı!

Katalonya polis teşkilatı Mossos tarafından Twitter'dan yapılan  açıklamada, "Bir kişi, polise saldırma amacıyla Cornella polis karakoluna girdi.  Saldırgan vuruldu. Olay saat 06.00'dan hemen önce gerçekleşti." ifadeleri  kullanıldı.

İspanya basını, saldırganın 29 yaşında ve Cezayir asıllı olduğunu,  üzerinde İspanya kimlik belgesi bulunduğunu yazdı. Mossos, diğer karakolları  benzer saldırılara karşı dikkatli olma konusunda uyardı.

Daha sonra İspanya'nın kuzeyindeki Casetas kasabasında araç yayaların arasına daldı. 3 kişinin yaralandığı ve şoförün kaçtığı duyuruldu. Olayla ilgili başka detay verilmedi. Ancak olayın terör saldırısı olması da yüksek bir ihtimal olarak görülüyor. 

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 13:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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