0553 313 94 23

İspanya'da taksicilerden UBER grevi!

İnternet üzerinden hizmet veren Uber ve Cabify araçlarının sayısının sınırlandırılmasını isteyen taksicilerin Barselona'da çarşamba başlattığı grev yayılarak devam ediyor.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 17:02
İspanya'da taksicilerden UBER grevi!

İspanya'da greve giden taksiciler grevin ana merkezi Barselona'da toplanmaya başladı.

İnternet üzerinden hizmet veren Uber ve Cabify araçlarının sayısının sınırlandırılmasını isteyen taksicilerin Barselona'da çarşamba başlattığı grev, yayılarak devam ediyor.

Ülkenin değişik bölgelerinden çok sayıda taksi sürücüsü Barselona'da toplanırken, bunlar arasında 600 kilometre uzaklıktaki Bilbao'dan gelenler olduğu görüldü. Yaklaşık bin kilometre uzaklıktaki Sevilla'dan da 300 taksicinin yola çıktığı açıklandı.

Şehir merkezindeki Gran Via Caddesi'ni trafiğe kapatan yaklaşık 400 taksici, geceyi arabalarında ya da kurdukları çadırda geçirdi.

Her 30 taksiye bir Uber veya Cabify şeklinde belirlenen oranın korunmasını talep eden taksicilere, başkent Madrid'deki meslektaşlarından da destek geldi. Madrid'deki taksiciler, sabah greve gitme kararı aldı.

Madrid Profesyonel Taksi Sürücüleri Federasyonu Başkanı Julio Sanz, taksicilerin "kendi inisiyatifleriyle" çalışmama kararı aldıklarını, Barajas Havaalanı ve Atocha Tren İstasyonu'ndan çekildikleri söyledi.

Buna karşın bazı taksicilerin, engelliler, hamileler, bebekli aileler ve acil durumlar için sınırlı hizmet vermeyi sürdürdüğü kaydedildi. Sanz, greve ilişkin "Şu anda Madrid'de taksi yok." dedi.

Çarşamba günü Barselona'da taksiciler, Uber ve Cabify araç ve sürücülerine saldırmış, yaralanan 2 sürücü hastaneye kaldırılmıştı. Bunun üzerine Uber ve Cabify, Barselona'daki hizmetlerini geçici olarak askıya almıştı.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 17:02
  1. UBER
  2. Cabify
  3. Uber ve Cabify
  4. İspanya
  5. taksiciler grevde
  6. taksi
  7. taksiciler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bahçeli'den ABD'nin tehdidine sert cevap!
    1. Bahçeli'den ABD'nin tehdidine sert..
    2. Darbeci Sisi'den alçak hamle! İdam..
    3. Türkiye ve ABD arasında kritik görüşme
    4. Başkent’te zincirleme kaza: 5 kişi..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zambiya ile 12..
    6. Bahçeli'den ekmek paylaşımı
    7. Ülkede kahraman ilan edilmişti! Market..
    8. Bursa'da kereste fabrikasında yangın!
    9. ABD'nin küstah tehdidine BBP'den sert..
    10. Eli kanlı diktatör ülkenin soyunu..
    11. Kalifornia'da 37 bin kişi tahliye edildi
    12. Gözaltında kalp krizinden öldü! 2..
    13. TEM'de harfiyat kamyonu devrildi!
    14. İstanbul'a gelen 280 turiste şok!
    15. İyi Partililer, Akşener'in evini..
    16. İspanya'da taksicilerden UBER grevi!
    17. Türkiye'ye kritik çağrı: Lütfen bizi..
    18. Emine Erdoğan, Güney Afrika'da yavru..
    19. Ronaldo sahaya inmeden Juventus'a..
    20. Eğitim uçağı otoyola iniş yaptı!
    Halep Türkiye'ye bağlanacak mı? Rus uzman yorumladı
    Halep Türkiye'ye bağlanacak mı? Rus uzman yorumladı
    Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
    Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
    Bahçeli çağrı yapmıştı! İlk uygulama Diyarbakır'da başladı
    Bahçeli çağrı yapmıştı! İlk uygulama Diyarbakır'da başladı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Erdoğan'a diktatör diyen hadsiz sunucuya özür dilettiler
    Erdoğan'a diktatör diyen hadsiz sunucuya özür dilettiler
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri