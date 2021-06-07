İspanya’da son vaka sayıları açıklandı: 40 ölüm, 9 bin 536 yeni vaka

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 3 günde 40 kişinin hayatını kaybettiği, 9 bin 536 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Ülkede 4 Haziran'dan bugüne kaydedilen 40 artışla toplam can kaybı 80 bin 236'ya, vaka sayısı 3 milyon 707 bin 523'e ulaştı.

Hükümet, Kovid-19'dan dolayı ülke genelinde 7 ay uygulanan serbest dolaşım kısıtlaması ve gece sokağa çıkma yasağını içeren olağanüstü hali 9 Mayıs'ta sonlandırmıştı.

Önlemleri gevşeterek turist kabul etmeye bugünden itibaren başlayan İspanya, 14 gün önceden aşılama süreçlerini tamamlayanları QR kodları ile serbest bir şekilde ülkeye alırken, diğer turistler için negatif sonuçlu ve uçuştan 72 saat önce yapılmış PCR ya da 48 saat önce olan antijen testlerini zorunlu kılıyor.

İspanya'ya gelen her turistin, bulunacağı yerleri ve irtibat bilgilerini bir formda doldurması gerekiyor.

- Kovid-19 aşılama sürecini tamamlayanların sayısı 11 milyonu geçti

Cuma-cumartesi-pazar günlerinde 1 milyon 255 bin 236 kişiyle rekor seviyede Kovid-19 aşısının yapıldığı İspanya'da nüfusun yüzde 23,2'sinde (11 milyon 2 bin 869) aşılama süreci tamamlandı.

En az bir doz aşı olanların sayısının da 19 milyon 786 bini geçtiği (nüfusun yüzde 41,7'si) bildirildi.

Hükümet, yaz sonunda nüfusun yüzde 70'ini aşılama hedefini koymuştu.