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Avrupa İspanya'da son 3 günde 133 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Avrupa

İspanya'da son 3 günde 133 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 3 günde 133 kişinin hayatını kaybettiği ve 9 bin 639 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 20:14:00 -
İspanya'da son 3 günde 133 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı 3 Eylül'den sonra bugün güncellediği Kovid-19 verilerine göre salgında toplam can kaybı son 3 günde 133 artışla 84 bin 928'e çıktı.

Ülkede, toplam vaka sayısı da 4 milyon 887 bin 394 kişiye ulaştı.

Diğer yandan son 14 gün esas alınarak açıklanan, her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayılarındaki düşüş devam ederek 176'ya geriledi.

İspanya'da Kovid-19 hastalarının hastanedeki doluluk oranı ortalaması yüzde 4,90, yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranı ise yüzde 15,15 seviyesinde bulunuyor.

Ülkede, 2 Eylül'e nazaran 469 düşüşle toplam 5 bin 776 Kovid-19 teşhisi konulan hasta, hastanelerde tedavi görüyor.

Bu arada İspanya'da nüfusun yüzde 72,02'sinde (34 milyon 270 bin 593) Kovid-19 aşılama süreci tamamlandı.

 

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