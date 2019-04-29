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İspanya'da sandıktan "siyasi belirsizliğin devamı" çıktı

İspanya'da seçimleri Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) kazansa da ülkeyi yönetecek meclisteki çoğunluğu elde edemedi- Başbakan ve PSOE lideri Pedro Sanchez'in ülkeyi yönetmeye devam etmesi için aşırı sol görüşlü Unidas Podemos dışında özerk yönetimlerdeki küçük siyasi partileri de ikna etmesi gerekecek- Sağ blokun lideri Halk Partisi tarihindeki en büyük düşüşü yaşarken, ilk defa seçimlere katılan aşırı sağ görüşlü Vox ise 24 milletvekiline sahip oldu

29 Nisan 2019 Pazartesi 00:44
İspanya'da sandıktan "siyasi belirsizliğin devamı" çıktı

MADRİD (AA) - İspanya'daki erken genel seçimleri, mevcut durumda azınlık hükümeti ile iktidarda olan Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) kazansa da tek başına iktidara gelecek çoğunluğu elde edemedi.

Ülkede son 4 yılda 3. kez yapılan genel seçimlerin sonuçlarında ne sol ne de sağ blok gelecek 4 yılda ülkeyi yönetecek çoğunluğu yakalayamazken, bu sonuç "mevcut siyasi belirsizliğin devamı" olarak görüldü.

İspanya İçişleri Bakanlığı tarafından, açılan sandıkların yüzde 97'sine göre verilen resmi sonuçlarda 350 sandalyeli mecliste PSOE 122 milletvekiline sahip olarak, 11 yıl aradan sonra ülkede birinci siyasi parti oldu. Mevcut durumda azınlık hükümetiyle iktidarda olan PSOE, 2016 yılında 85 olan milletvekili sayısını yüzde 45'ten fazla artırdı.

Meclisteki diğer dağılım şu şekilde oluştu:

"Sağ görüşlü Halk Partisi (PP) 66, liberal sağdan Vatandaşlar (C's) 58, aşırı sol görüşlü Unidas Podemos 42, aşırı sol görüşlü Vox 24, Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) 15, Katalonya için Birlik 7, Bask Milliyetçi Partisi (PNV) 6 ve ülkedeki diğer özerk yönetimlerde faaliyet gösteren küçük siyasi partilerden Eh Bildu 4, Navarra (NA) 2, Kanarya Koalisyonu (CC) 2, Compromis 1, Kantabria Bölgeci Parti (PRC) 1."

Bu sonuçlara göre sol blok olarak adlandırılan PSOE, Unidas Podemos ve Compromis (Podemos'un Valensiya'daki kolu) toplamda 165 milletvekili çıkardı.

Başbakan ve PSOE lideri Pedro Sanchez'in ülkeyi yönetmeye devam etmesi için sol blok dışında ayrılıkçı görüşleri olan Bask ve ya Katalonya'daki siyasi partileri de ikna etmesi gerekiyor. Küçük de olsa diğer bir olasılık ise PSOE-C's koalisyonu olarak gösteriliyor.

İspanya'daki genel seçimlerden öne çıkan diğer bir sonuç ise ülkede sağ blokun lideri olan ve 2016 yılındaki genel seçimlerde 137 milletvekili çıkaran Halk Partisinin bu seçimlerde tarihi bir düşüş yaşayarak 66 milletvekilinde kalması oldu.

İlk defa genel seçimlere giren aşırı sağcı, İslam ve göçmen karşıtı siyaset yapan Vox partisi ise 24 milletvekili çıkardı.

Katalonya'da bağımsızlık yanlısı girişimlere karşı İspanyol milliyetçiliğini öne çıkaran ve iktidara gelmeleri halinde Katalonya'nın özerk yönetim hakkını iptal ederek merkezi hükümete bağlamayı vadeden PP, C's ve Vox'tan oluşan sağ blok başarılı olamadı.

Diğer yandan bağımsızlık yanlısı ERC ilk kez İspanya genel seçimlerinde Katalonya'da en fazla oyu alarak bu bölgede birinci siyasi parti çıktı.

Seçimlere katılım yüzde 76 ile yüksek bir düzeyde olurken, 2016 yılındaki seçimlere nazaran 9 puanlık bir artış olması dikkati çekti.

2016 yılındaki son genel seçimlere göre kıyaslama yapıldığında, mecliste, PP'nin 71 sandalye kaybetmesi, PSOE'nin 37 daha fazla milletvekili çıkarması ve Unidas Podemos'un Katalonya (En Comu Podem) ve Galisya'daki (En Marea) kollarının tüm sandalyelerini, Valensiya'daki Compromis'in ise 8 milletvekili kaybettiği görüldü.

2016 yılındaki son genel seçimlerden sonra siyasi partilerin Meclis'teki dağılımı; PP 137, PSOE 85, "Birlikte Yapabiliriz" (Unidas Podemos) 45, C's 32, En Comu Podem (Katalonya'da faaliyet gösteriyor) 12, Compromis 9 (Valensiya'da faaliyet gösteriyor), ERC 9, Katalonya Avrupa Demokrat Partisi (PDeCat) 8, En Marea (Galisya'da faaliyet gösteriyor) 5, PNV 5, EH Bildu (Bask bölgesinde faaliyet gösteriyor) 2, Kanarya Koalisyonu (Kanarya Adaları'nda faaliyet gösteriyor) 1 sandalye şeklinde olmuştu.

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 00:44
  1. ispanya
  2. İspanya Sosyalist İşçi Partisi (PSOE)
  3. İspanya'da erken genel seçimler
  4. seçim sonuçları
  5. siyasi belirsizlik

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