İspanya'da polis karakoluna şok saldırı!

İspanya’nın Barcelona şehrinin Cornell de Llobregat bölgesindeki bir polis karakoluna saldırı düzenlendi. Bölge Polisinin yaptığı yazılı açıklamada Türkiye saatiyle saat 7’de bıçaklı bir adamın polislere saldırmaya çalıştığını ve polis tarafından vurulduğunu açıkladı. Emniyetten başka hiçbir açıklama yapılmadı.

Saldırının ardından polis bölgeyi kordon altına aldı.

Yerel medya, saldırganın Cezayir asıllı ve 39 yaşında olduğunu iddia etti.