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İspanya'da öyle bir şey yaptı ki... Ülke şaşkına döndü

İspanya Sağlık Bakanı Monton, yüksek lisans diplomasının sahte olduğu iddiaları üzerine istifa etti.

12 Eylül 2018 Çarşamba 16:06
İspanya'da öyle bir şey yaptı ki... Ülke şaşkına döndü

İspanya basını, Kral Juan Carlos Üniversitesi'nde toplumsal cinsiyet çalışmaları alanında yüksek lisans derecesi alan genç bakanın notlarında manipülasyon yaptığını ve tez çalışmasında da intihal yaptığını ileri sürdü.

Kadın bakan sayısı 10'a düştü

Söz konusu iddiaları reddeden Bakan Carmen Morton, bu konuda “şeffaf ve dürüst” olduğunu ve “herhangi bir usulsüzlük yapmadığını” kaydetti. Kral Juan Carlos Üniversitesi ise, Bakan Morton'un notlarının manipüle edilmesi konusunda sorumlulukları belirlemek için soruşturma başlattığını açıkladı.

Böylece yaklaşık 4 ay önce kurulan Pedro Sanchez'in sosyalist hükümetinde ikinci kez bir bakan istifa etmiş oldu. Geçtiğimiz haziran ayında, Kültür ve Spor Bakanı Maxim Huerta'da 2006 ve 2008 yılları arasında 220 bin euroluk vergi kaçakçılığı yaptığı iddiaları sonrasında istifa ettiğini duyurmuştu.

Sanchez, kendi dahil 17 kişiden oluşan kabinesinde İspanya tarihinde bir ilk olacak şekilde 11 kadın bakana yer vermişti. Monton'un istifasıyla kadın bakan sayısı 10'a düşmüş oldu.

Kral Juan Carlos Üniversitesi 'mastergate' sakandalıyla anılıyor

Ülkede daha önce de bazı ünlü isimlerin aldığı diplomalarda tahrifat yaptığı belirlenen üniversite, 'mastergate' skandallarının merkezi olarak görülüyor.

Kısa süre önce Madrid Bölge Başkanı Cristina Cifuentes de kamu hukuku alanında aldığı master derecesini haksız bir şekilde elde ettiği iddiaları sonrası istifa etmiş ve üniversiteye ilişkin mezuniyet derecesini öz geçmişinden çıkarmıştı.

Tartışmanın odağındaki üniversitedeki skandalların aynı üniversiteden derece alan Halk Partisi'nin yeni başkanı Pablo Casado'yu etkileyip etkilemeyeceği ise bilinmiyor.

KAYNAK: EURONEWS

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 16:06
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