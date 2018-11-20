İspanya'da ölümünün 43. yılında diktatör Franco tartışması

MADRİD (AA) - İspanya'yı 1939-1975 yılları arasında yöneten diktatör Francisco Franco, bir grup sempatizanı tarafından 43. ölüm yıl dönümünde anıldı.

Başkent Madrid'in 60 kilometre kuzeybatısında bulunan Valle de los Caidos (Şehitler Vadisi) adlı anıttaki bazilikanın içinde bulunan diktatör Franco'nun mezarında, ölümünün 43. yılı dolayısıyla bir ayin düzenlendi. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı dini törende diktatör Franco'nun ikinci nesil torunu Luis Alfonso de Borbon ve Francisco Franco Vakfı'nın başkanı Juan Chicharro da hazır bulundu.

Diktatör Franco'nun 43. yıl dönümü, kemiklerinin anıt mezardan çıkartılması ve Franco ideolojisini savunan "Francisco Franco Vakfı" gibi sivil kurumların yasaklanması için hükümet tarafından yürütülen girişimlerin yarattığı tartışmalara denk gelmesi açısından dikkati çekti.

Ayine katılan Franco sempatizanları, gazetecilere verdikleri demeçte, Franco'nun kemiklerinin anıt mezardan çıkartılmasına ilişkin İspanya'daki sol hükümetin eylülde kabul ettiği kararnameyi eleştirdi. Franco sempatizanları "Bu bedenler artık hayatta değiller ve hiçbir tehlikeleri yok. Hayaletlere inanmıyoruz, ölülerden korkmuyoruz. Rahat bırakın, huzur içinde uyusunlar." şeklinde konuştu.

Francisco Franco Vakfı Başkanı Chicharro, bir televizyon kanalına verdiği demeçte, "Valle de los Caidos'daki son 20 Kasım olduğunu sanmıyorum." diyerek, hükümetin aldığı karara rağmen Franco'nun kemiklerinin anıt mezardan çıkartamayacağını savundu.

İspanyol hükümetinin kabul ettiği ve ardından meclisin de onayladığı kararname gereği ailenin onayı olmaksızın diktatör Franco'nun kemiklerinin anıt mezardan çıkarılması öngörülüyor. Hükümetin ocak ayından önce planladığı Franco'nun kemiklerinin çıkartılmasına ilişkin henüz çalışma başlatılmadı.

Kararname gereği Franco'nun mezarının taşınma işleminden sonra Valle de los Caidos'ta bulunan İspanya İç Savaşı'nda hayatını kaybedenlerden 33 binden fazla kişinin toplu mezarının da açılması, cesetlerin kimlik tespitlerinin yapılıp ailelerine teslim edilmesi planlanıyor.

Diğer yandan hükümet, başka Francisco Franco Vakfı olmak üzere Franco ideolojisiyle bağlantılı tüm dernek ve vakıfları yasa dışı ilan edebilmek için çalışma başlattığını duyurdu. Hükümet yetkilileri, bunun ancak yasal bir reform ile mümkün olabileceğini söyleyerek, Franco ideolojisini nefret suçu kapsamına almak istediklerini duyurdu.

Bu arada Barselona Belediyesi de 1964'te Franco'ya verilen kentin madalyası unvanını geri alma kararı aldı. Diktatör Franco ve onun üst düzey 6 askerine verilen unvanların geri alınmasının, Franco'ya bağlı orduların Barselona'ya girmelerinin 80. yıl dönümü olan 26 Ocak 2019'a denk getirileceği duyuruldu.



