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Korona Virüs İspanya'da koronavirüs önlemleri artıyor: Boğa şişlemeyi de bırakacaklar
Korona Virüs

İspanya'da koronavirüs önlemleri artıyor: Boğa şişlemeyi de bırakacaklar

İspanya'da son iki haftadır yükselişe geçen koronavirüs vakaları beraberinde aşılamada hızlanmayı ve ek önlemleri de getirdi. Kapalı eğlence mekanlarına sınırlama getirildi. Boğa güreşlerine de ara verileceği bildirilmişti.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 11:31:00 -
İspanya'da koronavirüs önlemleri artıyor: Boğa şişlemeyi de bırakacaklar

Avrupa'da Avusturya, Almanya, Belçika'daki kadar çok yüksek seviyelerde olmasa da İspanya'da da Kovid-19 salgınında yeni vaka ve ölü sayıları artışa geçti. Son 14 gün esas alınarak her 100 bin kişide görülen ortalama vaka sayısının 149'a çıktığı ülkede, günlük yeni vaka sayıları 9 binin üstüne çıkarken virüse bağlı can kaybı sayıları da 30-50 aralığında seyir ediyor.

Vakaların en çok artış gösterdiği ülkenin kuzey ve doğusundaki özerk yönetimlerde, kapalı eğlence mekanlarında doluluk oranının yüzde 75 ile sınırlanmasının yanı sıra ek önlemler alındı. Boğa güreşlerine de ara verileceği iddia edildi.

Katalonya, Aragon, Galisya, Balear Adaları, Navarra bölgeleri, Noel ve yılbaşı tatillerindeki yoğunlukları göz önünde tutarak 25 Kasım-7 Ocak tarihlerinde restoran, disko, konser alanı, müze veya kültür merkezlerine girişler için aşı sertifikası zorunluluğu getirdi.

Aşılanmada 60 yaş üstüne üçüncü doz aşıya başlayan İspanya'da, nüfusun yüzde 9'u üçüncü doz aşıyı oldu, ikinci doz aşıyı olanların oranı da yüzde 89.2 (12 yaş üstünde bu sayı yüzde 90).

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