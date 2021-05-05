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Korona Virüs İspanya'da koronavirüs nedeniyle kayıplar devam ediyor
Korona Virüs

İspanya'da koronavirüs nedeniyle kayıplar devam ediyor

İspanya'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 167 kişinin yaşamını yitirdiği ve 6 bin 317 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 21:21:00 -
İspanya'da koronavirüs nedeniyle kayıplar devam ediyor

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, düne nazaran yeni vaka ve can kayıplarında artış olsa da ülke genelinde her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayısında son 4 gündür gözlenen düşüş devam ederek 205'e geriledi.

Ülkede Bask, Navarra, Madrid, Rioja ve Aragon özerk yönetimleri, salgının en yoğun görüldüğü bölgeler olarak öne çıkmaya devam etti.

Ülkede son 24 saatte kaydedilen 167 artışla toplam can kaybı 78 bin 566'ya, vaka sayısı da 6 bin 317 yükselişle 3 milyon 551 bin 262'ye ulaştı.

Bakanlık mevcut durumda 9 bin 132 Kovid-19 hastasının hastanelerde tedavi gördüğünü ve bunlardan 2 bin 231'inin yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

Yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranında yüzde 42 ile Madrid ilk sırada bulunuyor.

Salgından dolayı 25 Ekim'den bu yana olağanüstü hal (OHAL) uygulanan İspanya'da, gece sokağa çıkma yasağı, salgının yoğun görüldüğü yerlerde bölgesel karantina, ev misafirliği yasağı ve özerk yönetimler arası serbest dolaşım kısıtlamaları devam ediyor.

Hükümet, OHAL'i öngörüldüğü gibi 9 Mayıs'ta sonlandırmayı planlıyor.

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