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Korona Virüs İspanya'da korkutan koronavirüs tablosu
Korona Virüs

İspanya'da korkutan koronavirüs tablosu

İspanya Sağlık Bakanlığı, koronavirüs kaynaklı günlük ölü sayısını 190 olarak belirtirken, bunun 11 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviye olduğu söylendi.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 21:41:00 -
İspanya'da korkutan koronavirüs tablosu

Bakanlığın güncellediği Kovid-19 verilerine göre, salgında son 24 saatte 190 kişinin hayatını kaybettiği ve 10 bin 72 yeni vaka tespit edildiği bildirildi. Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybı sayıları 11 Mayıs 'tan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Salgın kaynaklı ölümlerin son 7 günde en fazla Endülüs bölgesinde görülmesi dikkati çekti.

Ülkede salgının başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 83 bin 527'ye çıkarken, vaka sayısı da 4 milyon 804 bin 424'e ulaştı.

Diğer yandan son 14 gün esas alınarak açıklanan her 100 bin kişide tespit edilen ve dün 317 olan vaka sayısının, 305'e gerilediği kaydedildi.

İspanya'da Kovid-19 hastalarının hastanelerdeki doluluk oranı ortalaması yüzde 6,79'a düşerken, yoğun bakım bölümlerinde bu oranın yüzde 19 olduğu ifade edildi.

Bakanlık ayrıca, Kovid-19 aşılama süreci tamamlananların sayısının 31 milyon 653 bin 643'e (nüfusun yüzde 66,7'si) çıktığını duyurdu.

Ülkede Kovid-19 vakalarının yoğun olduğu Navarra, Endülüs (sadece 7 belediye), Katalonya (sadece 19 belediye) ve Valensiya (68 mahallede) özerk yönetimlerinde gece yarısı 01.00'dan (Endülüs'te 02.00) sonra sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

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