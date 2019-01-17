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İspanya'da hayvanlar "kutsandı"

Hristiyan geleneği olan "Aziz Anton Günü" dolayısıyla Madrid'deki bir kiliseye getirilen kedi, köpek, tavşan, kuş, kaplumbağa gibi hayvanlar rahip tarafından kutsandı

17 Ocak 2019 Perşembe 20:31
İspanya'da hayvanlar "kutsandı"

MADRİD (AA) - İspanya'da Hristiyan geleneği olan ve hayvanları koruduğuna inanılan "Aziz Anton Günü" dolayısıyla Madrid'deki bir kiliseye getirilen hayvanlar kutsandı.

Madrid'deki hayvansever dindar Katolikler, kentteki Aziz Anton Kilisesi'nde gün içinde yapılan ayinlere evde besledikleri hayvanlarıyla geldi. Kedi, köpek, tavşan, kaplumbağa, kuş, dağ gelinciği gibi hayvanlarını kiliseye getiren Madridliler, ayin sonrasında rahip Angel tarafından kutsandı.

Kutsanan evcil hayvanların yıl boyunca sağlıklı ve sevgi dolu olacağına inanılıyor.

Öte yandan Aziz Anton Günü dolayısıyla Madridliler evcil hayvanlarıyla kilise etrafındaki sokaklarda toplu yürüyüş yaptı.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 20:31
  1. EVCİL HAYVANLAR KUTSANDI
  2. hristiyan geleneği
  3. ispanya
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