İspanya’da günlük vaka ve can kayıpları azalmaya devam ediyor

İspanya Sağlık Bakanlığının Covid-19 verilerine göre, son bir aydır tespit edilen yeni vaka sayılarındaki ve can kayıplarındaki düşüş devam ediyor.

Bakanlık, son 24 saatte virüsten 18 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 bin 400 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. Böylece, salgın kaynaklı günlük can kaybı sayısı temmuz ayı ortalarından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Ülkede salgının kaynaklı toplam can kaybı sayısı 86 bin 415'e, vaka sayıları da 4 milyon 959 bin 91 kişiye ulaştı.

İspanya'da Covid-19 aşılama sürecini tamamlayanların sayısı ülke nüfusunun yüzde 77,2'sine (36 milyon 613 bin 575 kişi) ulaştı.