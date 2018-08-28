İspanya'da göçmenler gözaltına alındı!

İspanya'da polis, geçen ay ülkenin Afrika'daki toprağı Ceuta'ya tel örgüleri aşarak giren 600'den fazla göçmenden 10'unu güvenlik güçlerine saldırıyı organize ettikleri gerekçesiyle gözaltına aldı.

İspanya'nın kırsal alanlarda görevli polis teşkilatı Guardia Civil'den yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçleri bugün göçmenlerin tutulduğu kampa girerek 10 kişiyi gözaltına aldı.

26 Temmuz'da 22 polisin yaralandığı koordineli saldırının düzenleyicileri ve yöneticileri olduğu iddia edilen Togo, Kamerun ve Gineli 10 göçmenin mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.

Olay sırasında göçmenler, tel örgüleri ve polisleri aşabilmek için pense, balyoz, elektrikli testere, alev spreyi, molotof kokteyli, sopa, taş, dışkı ve sönmemiş kireç kullanmıştı.

ARALIKLARLA İSPANYA TOPRAKLARINA GEÇİYORLAR

Fas'ta yasa dışı olarak yaşayan Sahraaltı Afrikalılar, aralıklarla İspanya'nın Kuzey Afrika yerleşim bölgeleri Ceuta'yı ve Melilla'yı çevreleyen 6 metre yüksekliğindeki çitlere tırmanarak Avrupa'ya gitmeye çalışıyor. Geçmeyi başaranlar, bir süre kamplarda tutulduktan sonra ya geri gönderiliyor ya da serbest bırakılıyor.

Uluslararası Göç Örgütüne göre, yıl başından bu yana iki bölgeye toplam 4 bin 382 göçmen giriş yaparken, İspanya'ya deniz ve kara yoluyla gelenlerin sayısı ise 32 bini geçti.