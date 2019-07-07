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İspanya’da geleneksel boğa koşusunun ilk gününde 5 kişi yaralandı

İspanya’da geleneksel boğa koşusunun ilk gününde biri ağır 5 kişi yaralandı.

07 Temmuz 2019 Pazar 17:11
İspanya’da geleneksel boğa koşusunun ilk gününde 5 kişi yaralandı

İspanya’da geleneksel boğa koşusunun ilk gününde biri ağır 5 kişi yaralandı.


İspanya’nın Pamplona kentinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Boğa Festivali’nin (San Fermn) ilk boğa koşusu yapıldı. Resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, festivalin ilk gününde 3’ü boynuz darbesiyle 5 kişi hastanelik oldu. Boynuz darbesiyle yaralanan 2 kişinin 23 ve 46 yaşındaki ABD vatandaşları diğerinin ise 40 yaşında bir İspanya vatandaşı olduğu ve durumunun ciddi olduğu açıklandı. Ayrıca 18 ve 23 yaşlarındaki iki İspanyol’un da boğa koşusu sırasında düşerek kafalarını vurdukları ve travma yaşadıkları bildirildi.


San Fermn şenlikleri, 6-14 Temmuz tarihleri arasında İspanya’nın Navarra eyaletine bağlı Pamplona kentinde yapılıyor. Festivale yüz binlerce turist katılıyor. Bir hafta boyunca, her sabah 08.00’de yüzlerce beyaz kıyafetli ve kırmızı fular takan maceraperest boğaların boynuzlarına hedef olmamak için 850 metre boyunca koşuyor.


Koşuya 18 yaşından büyük herkes katılabiliyor. Ancak yetkililer sonuncusu 2009’da olmak üzere 1911’den bu yana 16 kişinin öldüğü koşuyla ilgili tehlike uyarısı yapmayı aksatmıyor. Geçen yıl boğa koşusu sırasında 42 kişi yaralanmıştı.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 17:11
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