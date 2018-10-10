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İspanya'da felaket! Çok sayıda ölü ve kayıp...

Gece yarısı başlayan sel baskınında araçlar denize sürüklendi, yaşamını yitirenler arasında İngilizturistler de var.

10 Ekim 2018 Çarşamba 11:30
İspanya'da felaket! Çok sayıda ölü ve kayıp...

İspanya'nın ünlü tatil merkezi Mallorca adasında gece yarısı aniden gelen sel baskınında beş kişi yaşamını yitirdi. Araçların denize sürüklendiği felakette yerel medya en az 15 kişinin de kayıp olduğunu aktarıyor. Ancak resmi yetkililer, beş kişiden haber alınamadığını açıkladı.

Hayatını kaybedenler arasında taksiyle seyahat eden iki İngilizturist de var. İngiliz turistleri taşıyan taksinin şoförüne de ulaşılamıyor.

Yaklaşık iki saat süren yoğun yağmurun 18 santimetrelik yağış bıraktığı bildiriliyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sokakların sele teslim olduğu ve araçları götürdüğü yer aldı.

Kurbanlardan biri zemin kattaki evinde sele yakalandı, diğeri ise bir yolda can verdi.

Özellikle Sant LLorenc semtinde yaşayan birçok Mallorca sakini, evlerinin su baskınına uğraması sonucu çatılara çıktı.

İspanya ordusu, çok sayıda kurtarma ekibini ve arama köpeğini Mallorca'ya gönderdi.

Yağış alarmının felaketten kısa süre önce sarıdan turuncuya çıkarıldığı belirtiliyor.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 11:30
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