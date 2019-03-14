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İspanya'da emlak sektörünün yeni sorunu kira artışı

Barselona ve Madrid gibi büyük şehirlerde 2018'de son 4 yıla oranla konut kiraları ortalama yüzde 40 arttı- Uzmanlar, kira artışlarının, yoğun talep ve yabancı yatırımcıların İspanya'daki konut piyasasına artan ilgisinden kaynaklandığını belirtiyor- Sosyalist azınlık hükümeti, kira sözleşmelerinin 3 yıldan 5 yıla yükseltilmesi ve mahkeme kararıyla evden çıkarılma sürecinin 1-2 ay geciktirilmesini de içeren yeni kira yasasını kabul etti

14 Mart 2019 Perşembe 11:38
İspanya'da emlak sektörünün yeni sorunu kira artışı

MADRİD (AA) - İspanya'da, başta Barselona ve Madrid olmak üzere büyük şehirlerde hızla artan kira fiyatları, emlak sektörünün yeni sorunu olarak öne çıkıyor.

İspanya'nın 2008 ile 2014 yılları arasında yaşadığı ekonomik krizin önemli nedenlerinden biri olan inşaat sektörünün kontrolsüz büyümesi ve artan konut fiyatları, bu kez yüksek kira fiyatlarında kendini göstermeye başladı.

Bazı emlak şirketlerinin yayımladıkları araştırma sonuçlarına göre, 2018 itibarıyla konut kiraları Barselona ve Madrid gibi büyük şehirlerde son 4 yıla oranla ortalama yüzde 40 arttı. En fazla kira artışı yüzde 49 ile Barselona'da gerçekleşti.


- Kiralar, Madrid ve Barselona'da bin 220 ile bin 300 avroya çıkabiliyor


İspanya genelinde şehir merkezlerinde 80-90 metrekarelik bir evin aylık kirası ortalama 710 avro olurken, Madrid ve Barselona'da bu rakam bin 220 ila bin 300 avroya kadar çıkabiliyor.

Hızlı kira artışında Madrid ve Barselona'yı, Balear Adaları (Mayorka, Minorka ve İbiza'nın da olduğu bölge) takip ediyor.

Uzmanlar, kira artışlarının, yoğun talep ve yabancı yatırımcıların İspanya'daki konut piyasasına artan ilgisinden kaynaklandığını belirtiyor.


- Kirada oturan İspanyolların sayısı artıyor


İstatistiklere göre, 2017 yılında İspanyolların yüzde 22,9'u kirada otururken, bu oran son yıllarda hızla yükseliyor. Yüksek kiradan dolayı mağdur olanların sayısı da her geçen gün artıyor.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, geçen yıl Madrid'de mahkeme kararıyla evden çıkarmaların yüzde 80'i, kira sözleşmelerindeki parasal nedenlerden dolayı oldu. Madrid'de geçen yılın ilk yarısında 2 bin 866 ailenin, kira sözleşmelerindeki yenileme maddelerini kabul etmediği için mahkeme kararıyla evlerinden çıkarıldığı belirtildi.

İspanya'daki sosyalist azınlık hükümeti de 28 Nisan'da yapılacak erken genel seçim öncesi yeni kira yasasını kabul etti. Yeni yasada öne çıkan konular, kira sözleşmelerinin 3 yıldan 5 yıla yükseltilmesi ve mahkeme kararıyla evden çıkarılma sürecinin 1-2 ay geciktirilmesi oldu.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 11:38
  1. Barselona
  2. emlak sektörü
  3. ispanya
  4. kira artışı
  5. Madrid

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