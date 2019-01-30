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İspanya'da dilencileri aşağılayan Hollandalı taraftarlar için hapis talebi

Madrid İl Savcılığı, dilenci kadınları aşağılayan 3 taraftar hakkında birer yıl hapis cezası talep etti

30 Ocak 2019 Çarşamba 14:23
İspanya'da dilencileri aşağılayan Hollandalı taraftarlar için hapis talebi

MADRİD (AA) - İspanya'da Madrid İl Savcılığı, 2016'da Mayor Meydanı'nda bir grup kadın dilencinin aşağılanması olayına karışan Hollanda'nın PSV Eindhoven takımının 3 taraftarı için hapis cezası istedi.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, dilenci kadınları aşağılayan hareketlerinden dolayı insan haklarını temellerini ihlal etmekle suçlanan PSV Eindhovenlı 3 taraftar için birer yıl hapis cezası talep edildi.

İddianamede, olayın mağduru 4 kadının her birine 600 avro tazminat ödenmesi de istendi.

Hollandalı taraftarların dilenci kadınlara yönelik hareketleri için "aşağılayıcı ve can sıkıcı" ifadeleri kullanılan iddianamede, bunun "Çingene etnik kökenli kadınların onuruna bir saldırı" olduğu vurguladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında 15 Mart 2016'da oynanan Atletico Madrid-PSV Eindhoven maçı için Madrid'e gelen Hollandalı taraftarlardan bir grup, kentteki Mayor Meydanı'nda dilencilik yapan Çingene kökenli göçmen kadınların üzerine bozuk para ve kutu bira atıp, önlerinde kağıt 5 avro yakmıştı.


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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 14:23
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