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İspanya'da demiryolu işçileri grevde

Demiryolu işçileri, yapısal sorunlara karşı çözüm talebiyle greve giderken, ülke genelinde 700 tren seferi iptal edildi

31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:58
İspanya'da demiryolu işçileri grevde

MADRİD (AA) - İspanya'da demiryolu işçilerinin bağlı bulunduğu Genel İş Konfederasyonunun (CGT) çağrısıyla yapılan grev nedeniyle ülke genelinde 700 tren seferi iptal edildi.

İspanya'da devlete ait demiryolu işletmesi RENFE'yi personel eksikliği, düşük ikramiye oranları ve dış hizmet alımı gibi konularda eleştiren ve yapısal çözüm talep eden CGT, ülke genelinde greve gitti.

CGT işçileri yerel saatle 12.00-16.00 ve 20.00-24.00'da iş bırakırken yolcu, yük, banliyö ve hızlı tren seferlerinden 700'ünün iptal edildiği bildirildi.

- CGT, 14 ve 30 Ağustos ile 1 Eylül'de de greve gidecek

Tatil dönemine denk gelen demiryolu işçilerinin grevi, özellikle Madrid ve Barselona gibi büyük kentlerde seyahat eden vatandaşları zor durumda bıraktı. Yolculara yüzde 50 oranındaki asgari hizmeti garanti eden RENFE, bilet değişikliği ve iadelerde ek ücret alınmayacağını açıkladı.

İspanya Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayamayan CGT, 14 ve 30 Ağustos ile 1 Eylül'de de greve gitme kararı aldı.

Diğer bir işçi sendikası İşçi Komisyonları da (CC.OO.) benzer gerekçelerle 15 Temmuz'da greve gitmişti.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:58
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